Создатели "Игры престолов" работают над приквелом "Звездных войн"

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс уже занимаются проектом

"Звездные войны" получат еще один фильм спинн-офф Фото: YouTube

Фанаты космической саги "Звездные войны" с нетерпением ждут выхода девятого эпизода, съемки которого уже завершены. Однако, поклонники киносаги сильно переживают, ведь теперь по плану только сериалы для потокового сервиса Disney+.

Но, по данным источника фанатского сайта Wars News Net, в работе у Lucasfilm и Disney фильм из вселенной "Звездных войн" и он может быть посвящен событиям эпохи Старой Республики. Сценарием займутся шоуранеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, а съемки должны начаться уже осенью 2019 года!

"Речь пойдет о событиях за сотни лет до приключений Люка Скайуокера и компании, это словно "Звездные войны" встречаются с "Властелином Колец" в атмосфере "Игры престолов", – сказано в новости. Стоит отметить, что о Старой Республике известно немного. В фильмах есть немного упоминаний о ней.

Напомним, ранее стало известно, проект об Оби-Ване Кеноби получил свое продолжение. Из-за открытия Disney+ – собственного стримингового сервиса корпорации, история Оби-Вана может выйти в формате мини-сериала. Также в сети уже есть детские "Звездные войны".

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