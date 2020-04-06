Создатели "Офиса" снимут новый сериал об удаленке

Идею для шоу продюсерам "подкинул" коронавирус

Создатели сериала "Офис" Бен Силверман и Пол Либерштейн снимут комедийное шоу о работе на удаленке. По словам продюсеров, идея пришла им в связи с пандемией коронавируса, из-за которой многие сотрудники офисов теперь работают из дома.

Напомним, что вчера мы публиковали список 10 новых сериалов апреля. Среди них: "Убивая Еву", "Я никогда не" и "Защищая Джейкоба".

Кадр из сериала "Офис" Фото: Скриншот из видео

Как пишет издание Deadline, Силверман и Либерштейн готовят для зрителей нечто юмористическое. Главной идеей сериала стала работа сотрудников небольшого предприятия в условиях удаленного режима.

Согласитесь, это весьма актуальный проект, учитывая, что тысячи сотрудников по всему миру сейчас находятся на самоизоляции и работают из дома. Да и сами продюсеры не скрывают, что идею им "подкинул" COVID-19.

Главным героем сериала станет глава корпорации, который будет стараться поднимать боевой дух своих сотрудников с помощью онлайн-связи.

О дате выхода проекта Бена Силвермана и Пола Либерштейна, а также о касте, пока ничего не известно.

Сериал "Офис" выходил на экранах с 25 марта 2005 по 16 мая 2013. Снятый в стиле псевдодокументалистики, он рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса. Главные роли сыграли Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер и другие.

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