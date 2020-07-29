Создатели проекта "Маска" озвучили стоимость костюмов для шоу

Дизайнеры разрабатывали костюмы не один месяц

Телеканал "Украина" продолжает работу над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Звездное шоу-детектив полно загадок, ведь зрителям придется угадывать, кто из знаменитостей скрывается под необычными костюмами.

Яркие и запоминающиеся образы, в которых звезды будут появляться на сцене, – одни из ключевых элементов шоу, поэтому к их созданию команда проекта подходит с особой серьезностью.

Шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Костюмы грандиозного шоу "МАСКА" – это настоящее произведение искусства, над ними дизайнеры трудятся месяцами. Причудливые образы готовит целая команда стиля – дизайнер, художник, конструктор-технолог, швеи. Много невероятных костюмов создаются вручную, ведь приходится иметь дело с хрупкими и прихотливыми материалами.

Для изготовления "масок" используют самые дорогие ткани и материалы – сотни метров шелка и шерсти, килограммы ценных камней и металлов, тысячи перьев... В таких образах каждый артист будет блистать на сцене.

Некоторые костюмы оснащены дополнительными механическими элементами, например, роботизированными подвижными деталями, запрограммированными светодиодными лампами. Такие элементы безусловно требуют дополнительных затрат на производство. Так, стоимость одного костюма может составлять от 5 до 15 тысяч долларов, рассказали в компании Freemantle, правообладателе формата The Masked Singer.

Костюм звезды в шоу "Маска" Фото: пресс-служба

"Украинская адаптация будет отличаться оригинальными масками, разработанными отечественными художниками специально для нашего проекта. Сейчас в работе 40 образов. Выбирать очень сложно – они такие яркие и парадоксальные, их интересно рассматривать даже в эскизах", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Костюм для шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Напомним, участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" уже начал прослушивания звезд для участия в шоу "Маска"

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