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Создатели проекта "Маска" озвучили стоимость костюмов для шоу

Сегодня, 12:36

Дизайнеры разрабатывали костюмы не один месяц

Телеканал "Украина" продолжает работу над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Звездное шоу-детектив полно загадок, ведь зрителям придется угадывать, кто из знаменитостей скрывается под необычными костюмами.

Яркие и запоминающиеся образы, в которых звезды будут появляться на сцене, – одни из ключевых элементов шоу, поэтому к их созданию команда проекта подходит с особой серьезностью.

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

Костюмы грандиозного шоу "МАСКА" – это настоящее произведение искусства, над ними дизайнеры трудятся месяцами. Причудливые образы готовит целая команда стиля – дизайнер, художник, конструктор-технолог, швеи. Много невероятных костюмов создаются вручную, ведь приходится иметь дело с хрупкими и прихотливыми материалами.

Для изготовления "масок" используют самые дорогие ткани и материалы – сотни метров шелка и шерсти, килограммы ценных камней и металлов, тысячи перьев... В таких образах каждый артист будет блистать на сцене.

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Некоторые костюмы оснащены дополнительными механическими элементами, например, роботизированными подвижными деталями, запрограммированными светодиодными лампами. Такие элементы безусловно требуют дополнительных затрат на производство. Так, стоимость одного костюма может составлять от 5 до 15 тысяч долларов, рассказали в компании Freemantle, правообладателе формата The Masked Singer.

Костюм звезды в шоу "Маска"
Костюм звезды в шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

"Украинская адаптация будет отличаться оригинальными масками, разработанными отечественными художниками специально для нашего проекта. Сейчас в работе 40 образов. Выбирать очень сложно – они такие яркие и парадоксальные, их интересно рассматривать даже в эскизах", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Костюм для шоу "Маска"
Костюм для шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

Напомним, участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" уже начал прослушивания звезд для участия в шоу "Маска"

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