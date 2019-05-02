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Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимают нового "Дракулу": появились подробности

Главную роль в проекте сыграет Клас Банг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Клас Банг сыграет Дракулу в мини-сериале
Клас Банг сыграет Дракулу в мини-сериале
Фото: YouTube

Поклонники фильма "Дракула" с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях теперь могут ликовать. Информация о том, что сценаристы британского сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат приступили к созданию телевизионного проекта "Дракула" подтвердилась.

По информации DigitalSpy, к команде мини-сериала BBC и Netflix по "Дракуле" Брэма Стокера присоединились режиссеры: Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада"), который поставит стартовый эпизод, Дэймон Томас ("Убивая Еву") снимет вторую, заключительная третья достанется Полу Макгигану ("Шерлок", "Острые козырьки").

Уже известен и актерский состав проекта. Дракулу сыграет Клас Банг ("Мост", "Девушка, которая застряла в паутине"). Также в сериале снимутся Саша Дхаван ("Железный кулак", "Шерлок"), Нейтан Стюарт-Джарретт ("Отбросы", "Утопия"), Кэтрин Шелл ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Знакомство"), Юссеф Керкур ("Марчелла"), Клайв Расселл (Черная Рыба из "Игры престолов", "Шерлок Холмс: Игра теней").

Кстати, Клас Банг уже опубликовал в своем микроблоге фото замка Дракулы.

INSTAGRAM (@claesbang)

Продюсерами проекта выступили Моффат, Гейтисс и Бен Ирвинг. Съемки уже прошли в Словакии, после чего команда перебралась в Англию.

Напомним, 

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Источник: Сегодня
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