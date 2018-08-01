Спасатель, кхал и мститель: ТОП-4 значимые роли Джейсона Момоа в сериалах

Актер прославился не только благодаря "Игре престолов"

Джейсон Момоа в роли Кхала Дрого. Кадр из сениала "Игра престолов"

В первый день августа свой день рождения отмечает звезда культового сериала "Игра престолов" – Джейсон Момоа. Но прославился он не только благодаря роли -. В каких еще сериалах сыграл Момоа, смотрите в нашей традиционной подборке.

"Спасатели Малибу"

Джейсон снялся в 10-м и 11-м сезонах сериала. Он сыграл Джейсона Иоэйна – загорелого красавчика, который бегал по пляжу. Именно после этой роли в сериале он стал узнаваем.

"Звездные врата: Антлантида"

Момоа играл со второго по пятый сезон. Актер исполнил роль жителя галактики Пегаса, воина и эксперта по оружию Ронона Декса. Сам же сериал насчитывает пять сезонов, события телесериала происходят во вселенной звездных врат, права на которую принадлежат компании MGM.

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"Игра престолов"

В этом проекте Джейсон Момоа сыграл кхала Дрого - вождя кочевников-дотракийцев. Он играл в первом сезоне, но появился и во втором, как видение героини Эмилии Кларк – Дейенерис Таргариен. Роль брутального грубого дикаря с накачанными мышцами просто сразила половину нашей планеты.

"Граница"

Момоа сыграл одну из главных ролей – Деклана Харпа. В основе сюжета — история траппера-метиса Деклана Харпа, который стремится разрушить монополию Компании Гудзонова залива на торговлю мехом в Канаде, чтобы отомстить англичанам за смерть своей жены и сына.

Напомним, студия Warner Bros. уже опубликовала официальный трейлер супергеройского фильма "Аквамен", в котором сыграли Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд.