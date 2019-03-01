Спасение мира: появился впечатляющий трейлер фильма "Хеллбой"

Главную роль исполняет Дэвид Харбор

"Хеллбой" Фото: YouTube

Недавно стало известно, что фильм о красном демоне – Хеллбое получит продолжение. Компания Lionsgate уже даже опубликовала новый трейлер предстоящего супергеройского фильма "Хеллбой".

Главную роль в ленте исполняет Дэвид Харбор, известный по "Отряду самоубийц" и "Очень странным делам". Также в картине снимается в Мила Йовович.

По сюжету, Хеллбой отправляется в Англию, где он должен одолеть средневековую ведьму – Кровавую королеву Нимуэ, супругу Мерелина. Однако это противостояние может спровоцировать падение мира. Этого Хеллбой отчаянно пытается избежать.

Режиссером ленты выступил Нил Маршал. Выход фильма на широкий экран ожидается 12 апреля 2019 года.

Напомним, ранее киностудия LionsgateMovies уже опубликовала первый трейлер обновленной ленты "Хеллбой".

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