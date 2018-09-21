Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Спасение миров и людей: появился захватывающий трейлер 11-го сезона сериала "Доктор Кто"

Впервые Доктора Кто играет женщина! Актриса Джоди Уиттакер сразу согласилась на эту роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Кадр из сериала &quot;Доктор Кто&quot; 11 сезон
Кадр из сериала "Доктор Кто" 11 сезон

Культовый британский сериал "Доктор Кто" считается самым продолжительным научно-фантастическим телесериалом компании ВВС. Впервые за всю историю существования проекта Доктором Кто стала женщина - персонажа играет Джоди Уиттакер. В сети появился новый трейлер 11-го сезона научно-фантастического сериала.

В трейлере можно увидеть главную героиню сериала, а также трех ее спутников — Грэма, Райана и Ясмин. Вместе они перемещаются в пространстве и времени и спасают целые миры или отдельных людей.

Отметим, что первый эпизод нового сезона проекта — "Женщина, которая упала на Землю" (The Woman Who Fell to Earth) выйдет 7 октября.

Напомним, один из трейлеров 11 сезона научно-фантастического сериала был показан на Comic-Con.

Отметим, что история "Доктор Кто" насчитывает уже несколько десятилетий, но нынешним шоураннерам сериала удалось совершить очередную революцию. Информация, что нового путешественника сыграет женщина появилась еще в прошлом году.

Еще несколько материалов по теме:
Новое, но по-старому: "Баффи - истребительницу вампиров" переснимут Появился кровавый трейлер ужастика по роману Джорджа Р. Р. Мартина Создатель "Черного зеркала" снял новый эмоциональный сериал: появился яркий трейлер
сериал трейлер ВВС доктор кто Джоди Уиттакер
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров