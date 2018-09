Спасение миров и людей: появился захватывающий трейлер 11-го сезона сериала "Доктор Кто"

Впервые Доктора Кто играет женщина! Актриса Джоди Уиттакер сразу согласилась на эту роль

Кадр из сериала "Доктор Кто" 11 сезон

Культовый британский сериал "Доктор Кто" считается самым продолжительным научно-фантастическим телесериалом компании ВВС. Впервые за всю историю существования проекта Доктором Кто стала женщина - персонажа играет Джоди Уиттакер. В сети появился новый трейлер 11-го сезона научно-фантастического сериала.

В трейлере можно увидеть главную героиню сериала, а также трех ее спутников — Грэма, Райана и Ясмин. Вместе они перемещаются в пространстве и времени и спасают целые миры или отдельных людей.

Отметим, что первый эпизод нового сезона проекта — "Женщина, которая упала на Землю" (The Woman Who Fell to Earth) выйдет 7 октября.

Напомним, один из трейлеров 11 сезона научно-фантастического сериала был показан на Comic-Con.

Отметим, что история "Доктор Кто" насчитывает уже несколько десятилетий, но нынешним шоураннерам сериала удалось совершить очередную революцию. Информация, что нового путешественника сыграет женщина появилась еще в прошлом году.