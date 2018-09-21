Спасение миров и людей: появился захватывающий трейлер 11-го сезона сериала "Доктор Кто"
Впервые Доктора Кто играет женщина! Актриса Джоди Уиттакер сразу согласилась на эту роль
Культовый британский сериал "Доктор Кто" считается самым продолжительным научно-фантастическим телесериалом компании ВВС. Впервые за всю историю существования проекта Доктором Кто стала женщина - персонажа играет Джоди Уиттакер. В сети появился новый трейлер 11-го сезона научно-фантастического сериала.
В трейлере можно увидеть главную героиню сериала, а также трех ее спутников — Грэма, Райана и Ясмин. Вместе они перемещаются в пространстве и времени и спасают целые миры или отдельных людей.
Отметим, что первый эпизод нового сезона проекта — "Женщина, которая упала на Землю" (The Woman Who Fell to Earth) выйдет 7 октября.
Напомним, один из трейлеров 11 сезона научно-фантастического сериала был показан на Comic-Con.
Отметим, что история "Доктор Кто" насчитывает уже несколько десятилетий, но нынешним шоураннерам сериала удалось совершить очередную революцию. Информация, что нового путешественника сыграет женщина появилась еще в прошлом году.