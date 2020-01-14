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Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2020

Полный состав жюри будет объявлен в апреле 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Спайк Ли
Спайк Ли
Фото: AFP

Американский режиссер Спайк Ли ("Черный клановец"), который потроллил победителей "Оскара 2019", возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.

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"Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри следующего фестиваля в Каннах. В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике", – говорится в сообщении.

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Спайк Ли уже успел прокомментировать свое назначение: "В моей жизни самые важные благословения случались со мной неожиданно, приходя из ниоткуда. Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно".

Полный состав жюри будет объявлен в апреле 2020 года. Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая 2020 года.

Напомним, что Золотую пальмовую ветвь в 2019 году получил Пон Джун Хо за фильм "Паразиты".

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