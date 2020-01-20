Спин-офф сериала "Во все тяжкие" закрывается после шестого сезона

Создатели намерены достойно завершить историю

"Лучше звоните Солу" Фото: YouTube

Канал AMC продлил телевизионное шоу "Лучше звоните Солу", которое вошло в список самых популярных сериалов, на шестой сезон. Вместе с тем проект закрывается, так что предстоящий шестой сезон станет последним, сообщает Variety.

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Шоураннер Питер Гулд отметил, что Уолтер Уайт и Джесси Пинкмэн в шоу не появятся, и к съемкам других проектов во вселенной Breaking Bad он возвращаться не будет.

Уже известно, что заключительный сезон будет состоять из тринадцати эпизодов. Дата выхода пока не уточняется.

Кстати, 23 февраля 2020 года выходит 5 сезон сериала "Лучше звоните Солу".

Отметим, что "Лучше звоните Солу" – это спин-офф сериала "Во все тяжкие", посвященный деятельности ушлого адвоката города Альбукерке по имени Сол Гудман. В ответвлении Гудмана, как и в сериале-оригинале, сыграл Боб Оденкерк.

Напомним, что компания Hulu решила закрыть проект "Первые" после первого сезона.

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