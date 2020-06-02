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Стала известна причина смерти актера из фильма "Сумерки"

Сегодня, 11:55

Актер и его девушка были найдены мертвыми в апартаментах

Как мы сообщали ранее, 18 мая умер актер из фильма "Сумерки" в возрасте 30 лет – Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы Свон.

Актер и его девушка были найдены мертвыми в его апартаментах в Лас-Вегасе и как сообщает Hollywood Reporter, коронер округа Кларк в штате Невада подтвердил, что случайная смерть произошла в результате отравления наркотическими веществами.

Грегори Тайри Бойс
Грегори Тайри Бойс
Фото: Imdb.com

Употребление наркотиков убило актера из фильма "Сумерки" и его 27-летнюю подругу Натали. Последствия отравления кокаином и фентанилом привели к летальному исходу.

Тела были обнаружены 13 мая после того, как кузен Грегори вызвал полицию Лас-Вегаса в спальню апартаментов актера.

Грегори Тайри Бойс сыграл в саге "Сумерки" с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт.

Ранее мы сообщали о причине смерти американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко, который сыграл в таких фильмах, как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс" и "Запретная зона".

В начале этого года стало известно, что звезда "Сумерек" Келлан Латс и его жена потеряли ребенка.

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