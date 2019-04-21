Стали известны имена всех финалистов супершоу "Дивовижні люди"

27 апреля украинцы узнают имя победителя шоу "Дивовижні люди"

Стали известны имена всех финалистов супершоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В предфинальном эпизоде ​​супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, которое выходит на телеканале "Украина", победил уникальный спидкубер, который собирает кубик Рубика за 6 секунд.

У 20-летнего Александра Иванчака из Днепра – 67 золотых медалей по спидкубингу. Он 20 раз становился чемпионом Украины и завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по сборке кубика Рубика с закрытыми глазами.

Финалист шоу "Дивовижні люди" Александр Иванчак Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Официальное время, за которое я собираю кубик Рубика – 9 секунд, но лучшее время, зафиксированное дома – 6 секунд. Каждую ночь у меня есть ритуал: я выключаю свет и под одеялом должен трижды собрать кубик Рубика с закрытыми глазами. Если не получается – то повторяю снова, пока не соберу 3 раза. Без этого я не пойду спать", – рассказал участник проекта.

Парень был креативным с самого детства. С 5 лет он занимался танцами, футболом, баскетболом и самокатом. Сейчас Александр на скорость собирает кубик как обеими руками, так и одной, левой. Но и это еще не все – он также научился собирать кубик Рубика ногами.

Команда супершоу "Дивовижні люди" приготовила для Александра сверхсложное задание. Парню в течение 4 минут необходимо было вслепую собрать 4 кубика Рубика в бассейне, который заполняется водой. Он прекрасно справился со своим испытанием и получил самые высокие баллы от звездных экспертов проекта и зрителей в зале. Александр Иванчак стал триумфатором девятого эпизода супершоу "Дивовижні люди" и уже в следующую субботу будет бороться за победу в финале проекта.

"Лигу Суперлюдей собрано! 9 совершенно удивительных украинцев обошли конкурентов, и уже через неделю мы узнаем имя победителя, который получит 200 000 гривен", – говорит ведущий Александр Скичко.

Победителя супершоу "Дивовижні люди" выбирает вся страна, звездные эксперты баллы не ставят. Линии для голосования уже открыты. Чтобы отдать свой голос, необходимо отправить СМС на номер 2909:

с текстом 1 – за человека-эхолокатора Олега Шпая;

с текстом 2 – за женщину с феноменальной памятью Наталью Жидкову;

с текстом 3 – за мультифункционала Андрея Лушпака;

с текстом 4 – за знатока опер Олега Оливко;

с текстом 5 – за парня с уникальной цифровой памятью Артема Гарина;

с текстом 6 – за "математического Шумахера" Влада Безгинова;

с текстом 7 – за художника-амбидекстра Валерия Гришанина;

с текстом 8 – за мальчика с поразительной тактильной памятью Колю Бабенко;

с текстом 9 – за уникального спидкубера Александра Иванчака.

Проголосовать за своего фаворита можно в период с 20 по 27 апреля, но не более 1 раза в сутки. Участвовать в СМС-голосовании могут телезрители, которые являются абонентами операторов сотовой связи Украины – "Київстар", VODAFONE и lifecell. Стоимость одного сообщения – 0,94 грн (тариф указан с учетом НДС без ПФ). Правила голосования доступны на сайте телеканала "Украина".

Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля.

Напомним, что ранее мы рассказывали о героине проекта "Дивовижні люди", которая может определить танец лишь по звукам шагов. Елена Cкоренко имеет сверхчувствительных слух: она слышит самбу без звука и с легкостью идентифицирует танго в тишине.

Все подробности о супершоу "Дивовижні люди" смотрите в нашем видео:

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