Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стали известны имена всех финалистов супершоу "Дивовижні люди"

27 апреля украинцы узнают имя победителя шоу "Дивовижні люди"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Стали известны имена всех финалистов супершоу "Дивовижні люди"
Стали известны имена всех финалистов супершоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В предфинальном эпизоде ​​супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, которое выходит на телеканале "Украина", победил уникальный спидкубер, который собирает кубик Рубика за 6 секунд.

У 20-летнего Александра Иванчака из Днепра – 67 золотых медалей по спидкубингу. Он 20 раз становился чемпионом Украины и завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по сборке кубика Рубика с закрытыми глазами.

Финалист шоу "Дивовижні люди" Александр Иванчак
Финалист шоу "Дивовижні люди" Александр Иванчак
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Официальное время, за которое я собираю кубик Рубика – 9 секунд, но лучшее время, зафиксированное дома – 6 секунд. Каждую ночь у меня есть ритуал: я выключаю свет и под одеялом должен трижды собрать кубик Рубика с закрытыми глазами. Если не получается – то повторяю снова, пока не соберу 3 раза. Без этого я не пойду спать", – рассказал участник проекта.

Парень был креативным с самого детства. С 5 лет он занимался танцами, футболом, баскетболом и самокатом. Сейчас Александр на скорость собирает кубик как обеими руками, так и одной, левой. Но и это еще не все – он также научился собирать кубик Рубика ногами.

Команда супершоу "Дивовижні люди" приготовила для Александра сверхсложное задание. Парню в течение 4 минут необходимо было вслепую собрать 4 кубика Рубика в бассейне, который заполняется водой. Он прекрасно справился со своим испытанием и получил самые высокие баллы от звездных экспертов проекта и зрителей в зале. Александр Иванчак стал триумфатором девятого эпизода супершоу "Дивовижні люди" и уже в следующую субботу будет бороться за победу в финале проекта.

"Лигу Суперлюдей собрано! 9 совершенно удивительных украинцев обошли конкурентов, и уже через неделю мы узнаем имя победителя, который получит 200 000 гривен", – говорит ведущий Александр Скичко.

Победителя супершоу "Дивовижні люди" выбирает вся страна, звездные эксперты баллы не ставят. Линии для голосования уже открыты. Чтобы отдать свой голос, необходимо отправить СМС на номер 2909:

  • с текстом 1 – за человека-эхолокатора Олега Шпая;
  • с текстом 2 – за женщину с феноменальной памятью Наталью Жидкову;
  • с текстом 3 – за мультифункционала Андрея Лушпака;
  • с текстом 4 – за знатока опер Олега Оливко;
  • с текстом 5 – за парня с уникальной цифровой памятью Артема Гарина;
  • с текстом 6 – за "математического Шумахера" Влада Безгинова;
  • с текстом 7 – за художника-амбидекстра Валерия Гришанина;
  • с текстом 8 – за мальчика с поразительной тактильной памятью Колю Бабенко;
  • с текстом 9 – за уникального спидкубера Александра Иванчака.

Проголосовать за своего фаворита можно в период с 20 по 27 апреля, но не более 1 раза в сутки. Участвовать в СМС-голосовании могут телезрители, которые являются абонентами операторов сотовой связи Украины – "Київстар", VODAFONE и lifecell. Стоимость одного сообщения – 0,94 грн (тариф указан с учетом НДС без ПФ). Правила голосования доступны на сайте телеканала "Украина".

Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля.

Напомним, что ранее мы рассказывали о героине проекта "Дивовижні люди", которая может определить танец лишь по звукам шагов. Елена Cкоренко имеет сверхчувствительных слух: она слышит самбу без звука и с легкостью идентифицирует танго в тишине.

Все подробности о супершоу "Дивовижні люди" смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Героиня шоу «Дивовижні люди» может определить танец лишь по звукам шагов Финалист шоу «Дивовижні люди» может на ощупь отличить 400 видов собак Участница шоу «Дивовижні люди» открыла в себе суперспособности после тяжелой аварии
Дивовижні люди
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Популярные статьи

Сегодня, 07:55Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 07:30Fun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Сегодня, 06:33Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Сегодня, 06:32Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

Сегодня, 06:28Fun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 20:19Психология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

Вчера, 12:52Fun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

Вчера, 12:35Техно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

19 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

19 апреляШоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

19 апреляFun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

19 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

18 апреляПсихология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

18 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

18 апреляFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Новости партнеров

Капуста маринованная. Это что-то нереальное. Готовлю каждый день
Капуста маринованная. Это что-то нереальное. Готовлю каждый день
Торт Яблочная избушка
Торт Яблочная избушка
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?