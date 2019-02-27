Стало известно, ко возглавит жюри Каннского кинофестиваля в этом году

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2019 года

Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля Фото: AFP

Известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который снял такие картины, как "Выживший" и "Бердмен" возглавит жюри 72-го Каннского кинофестиваля. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили организаторы фестиваля.

TWITTER— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) February 27, 2019

Стоит отметить, что в 2006 году Иньярриту стал первым мексиканцем, который получил приз Каннского фестиваля в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Вавилон".

72-й Каннский кинофестиваль пройдет весной – с 14 по 25 мая.

Напомним, на прошлом 71-м Каннском кинофестивале главный приз получил японский фильм "Магазинные воришки", а вот премии за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд" удостоился фильм "Донбасс" Сергея Лозницы.

Также в своем материале сайт "Сегодня" писал, чем запомнился 71-й Каннский кинофестиваль.

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