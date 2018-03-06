Стало известно, когда вернется "Терминатор"

Сегодня, 14:37

Оказывается, летом 2018 года стартуют съемки нового фильма

Кадр из фильма &quot;Терминатор&quot;
Кадр из фильма "Терминатор"

Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер станет главным героем нового сериала Outrider. Теперь стало известно еще об одном проекте. Оказывается, летом 2018 года стартуют съемки нового фильма "Терминатор". Об этом рассказал в интервью фанатскому ресурсу The Arnold Fans сам Арнольд Шварценеггер.

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"Мы приступаем к съемкам шестого "Терминатора" в июне, а завершим примерно в октябре. Я участвую в этом проекте. Вновь исполню роль Терминатора Т-800. Уверен, что во главе с Тимом Миллером у нас получится крутой фильм. Джеймс Кэмерон в некотором роде курирует производство", – сказал он.

Сюжет фильма не уточнялся. 

Напомним, фэнтези с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана "Тайна Печати дракона: путешествие в Китай" наконец получил дату релиза. Фильм стартует в широком прокате 16 августа 2018 года.
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"Сегодня"

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