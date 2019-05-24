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Стало известно, кто из героев "Останнього москаля" появится в "Великих Вуйках"

Юрий Горбунов будет совмещать на съемочной площадке две должности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
"Великі Вуйки" / пресс-служба
"Великі Вуйки" / пресс-служба

Съемки украиноязычной комедии "Великі Вуйки" – продолжения культового сериала "Останній москаль", в котором некоторые из любимых и новые герои окажутся в новых обстоятельствах, идут полным ходом.

Смотрите интервью с исполнителем одной из главных ролей в телесериале "Санта Барбара":

По сюжету, инициативная группа жителей Великих Вуйок отправится в Киев, чтобы добиться строительства дороги в свое село. Так, делегацию возглавит председатель села, роль которого играет Владимир Горянский. Вместе с ним покорять Киев отправится Иван Петрук (Юрий Горбунов), его кум Бодьо (Владимир Николаенко) и "сельский Остап Бендер" Штефко (Назар Заднепровский).

Великі вуйки / пресс-служба
Великі вуйки / пресс-служба

Эти четыре гуцульских мушкетера сделают все, чтобы вернуться домой с победой, но даже не подозревают, какие приключения ждут их в большом городе. Чтобы уберечь их от соблазнов, а заодно и немного развлечься, вместе с вуйками в столицу решает ехать и жена Бодьо – Мария, которую играет Наталья Корецкая, а также невеста Штефка – продавщица магазина Ирка в исполнении Лилии Ребрик.

Отметим, по сюжету 16-серийной комедии, впервые за всю историю села к населенному пункту хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседние Малые Вуйки. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, Председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопросы дороги напрямую. Рискованные финансовые авантюры, талант-шоу и даже подпольные бои без правил – вуйки откроют для себя неизвестный мир большого города, покорят столицу Украины и пойдут на все ради достижения цели. Кто сыграет новых персонажей, с которыми вуйки встретятся в столице, станет известно в ближайшее время.

Владимир Горянский / пресс-служба
Владимир Горянский / пресс-служба

Производством проекта занимается "1+1 Продакшн". Продюсеры проекта – Алена Еремеева, Дарина Жукова, Кристина Шкабар, креативные продюсеры – Юрий Горбунов, Юлия Смычкова, исполнительный продюсер – Артем Стеценко, главный автор – Николай Куцик, сценаристы – Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Алексей Приходько. Режиссером-постановщиком новой комедии стал Митя Шмурак, оператор-постановщик – Дмитрий Манифест. Художником-постановщиком выступил Андрей Бурьяненко, художник по гриму и костюмам – Александра Козель-Потатуева.

Напомним, ранее украинская актриса ("Слуга народа", "Останній москаль") и певица Галина Безрук в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказала о решении перебраться в Москву, свадьбе с коллегой по сериалу и о своем положении.

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сериал Юрий Горбунов роль Владимир Горянский Останній москаль
Источник: Сегодня
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