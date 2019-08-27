Стало известно, кто сыграет Мишель Обаму в сериале "Первые леди"

Это первый проект Дэвис после основного шоу "Как избежать наказания за убийство"

Виола Дэвис Фото: Getty Images

В антологическом сериале Showtime "Первые леди" жену экс-президента США Мишель Обаму (Michelle Obama) сыграет звезда фильма "Прислуга" Виола Дэвис (Viola Davis).

Смотрите видео о том, что Мишель Обама делает на заслуженном отдыхе:

Драма от сценариста Аарона Кули исследует общественную и личную жизнь первых леди на протяжении всей американской истории. В первом сезоне будут представлены Элеонора Рузвельт и Бетти Форд, исполнительниц для этих ролей пока еще не нашли.

Этот проект является первым, о котором Дэвис публично заявила после того, как в прошлом месяце стало известно о прекращении ее основного шоу – "Как избежать наказания за убийство". За эту роль Дэвис получила "Эмми" в 2015 году, став первой афроамериканкой, получившей эту награду.

Напомним, Виола Дэвис, получив "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в драме "Ограды" Дензела Вашингтона, установила своеобразное историческое достижение: Дэвис стала первой в истории темнокожей актрисой, которой удалось завоевать сразу три престижных награды – "Оскар", телевизионную премию "Эмми" и театральную премию "Тони".

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