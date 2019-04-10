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Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"

Леди Ди сыграет начинающая талантливая актриса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Эмма Коррин Фото: instagram.com/emmalouisecorrin
Эмма Коррин
Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Сериал "Корона" от Netflix продолжает интриговать своих поклонников. Недавно мы узнали, что актриса Джиллиан Андерсон сыграет 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Теперь же стало известно, кто сыграет принцессу Диану. По информации издания The Hollywood Reporter, леди Ди сыграет начинающая актриса Эмма Коррин. 

"Я очень счастлива. Для меня это большая честь присоединиться к актерскому составу сериала в четвертом сезоне. Я не могла оторваться от просмотра шоу с первого эпизода. Мысль о том, что я присоединяюсь к этой невероятно талантливой актерской семье – просто сюрреалистична. Принцесса Диана была иконой, которая оставила неизгладимый след в истории и была вдохновением для многих людей", – сказала Коррин The Hollywood Reporter.

INSTAGRAM (@emmalouisecorrin)

Напомним, в третьем сезоне сериала "Корона" главную роль -  короля Филиппа исполнил Тобиас Мензис. А вот королеву Елизавету в третьем сезоне сыграла оскароносная Оливия Колман.

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Источник: Сегодня
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