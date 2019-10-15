Стало известно, кто сыграет женщину-кошку в новом "Бэтмене"

Зои Кравиц сыграет с Робертом Паттинсоном в новом "Бэтмене"

Зои Кравиц Фото: Getty Images

Американская актриса и модель, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц, которая в июле вышла замуж в Париже за актера Карла Глусмана, сыграет женщину-кошку в новом супергеройском фильме "Бэтмен". Об этом сообщает Variety.

Известно, что Кравиц обошла трех претенденток на эту роль: ими были Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес. Очередная вариация "Бэтмена" выйдет на экраны летом 2021 года.

Ранее стало известно, что самого Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон, а режиссером картины станет Мэтт Ривз ("Планета обезьян", "Монстро"). Создатели новой кинокартины хотят сосредоточиться на становлении и формировании супергероя. Как отмечает Ривз, новая лента не будет продолжать или использовать картины с Беном Аффлеком в образе Брюса Уэйна.

Кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом – смотрите видео:

Зои Кравиц известна ролями в таких фильмах, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Дивергент", "Наркотик", "Хорошее убийство", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"; сериале "Большая маленькая ложь".

Напомним, ранее стало известно, кто сыграет главную роль в фильме "Матрица 4".

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