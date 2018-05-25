Стало известно, о чем будут "Мстители 4"
Фильм получил синопсис, который фанаты уже разбили на теории
Не успели мы отойти от событий в супергеройском блокбастере от Marvel "Мстители: Война бесконечности", который, кстати, вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории кино, как уже появился синопсис четвертой части франшизы "Мстители".
Издание License Global опубликовало короткое описание четвертой части, которое может указывать на две популярные фанатские теории.
Согласно описанию:
"Хрупкая реальность" может означать путешествия во времени и пространстве, при помощи которых герои остановят Таноса. Или же "жертвы" символизируют вероятную гибель почти всего отряда Мстителей, включая Железного человека и Капитана Америку. Выход "Мстителей 4" запланирован через год.
Напомним, четвертая часть "Мстителей" до сих не получила официальный подзаголовок и не получит его в ближайшее время. И режиссеры "Войны бесконечности" братья Руссо подтвердили, что подзаголовок у четвертого фильма франшизы уже есть.