Стало известно, о чем будут "Мстители 4"

Фильм получил синопсис, который фанаты уже разбили на теории

Кадр из фильма "Мстители 3"

Не успели мы отойти от событий в супергеройском блокбастере от Marvel "Мстители: Война бесконечности", который, кстати, вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории кино, как уже появился синопсис четвертой части франшизы "Мстители".

Издание License Global опубликовало короткое описание четвертой части, которое может указывать на две популярные фанатские теории.

Согласно описанию:

"Кульминация 22 взаимосвязанных фильмов в четвертой части саги о "Мстителях" покажет зрителям поворотный момент этого эпического путешествия. Наши любимые герои действительно поймут, насколько хрупкая эта реальность и какие жертвы еще предстоит принести, чтобы защитить ее".

"Хрупкая реальность" может означать путешествия во времени и пространстве, при помощи которых герои остановят Таноса. Или же "жертвы" символизируют вероятную гибель почти всего отряда Мстителей, включая Железного человека и Капитана Америку. Выход "Мстителей 4" запланирован через год.

Напомним, четвертая часть "Мстителей" до сих не получила официальный подзаголовок и не получит его в ближайшее время. И режиссеры "Войны бесконечности" братья Руссо подтвердили, что подзаголовок у четвертого фильма франшизы уже есть.