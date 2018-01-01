Стало известно о финале "Мстителей 4"

Героиня Пэлтроу может родить от Тони Старка ребенка

Кадр из фильма "Мстители 3"

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая в 2017 году обручилась, она же сыграла возлюбленную Тони Старка Пеппер Поттс в серии фильмов о Железном человеке, рассказала, как может кончиться четвертая часть "Мстителей".

В одном из своих интервью актриса рассказала, что Пеппер и Тони прошли очень большой путь вместе, а спустя 10 лет они поженились и родили ребенка.

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Создатели "Войны бесконечности" намекнули о том, что у Старка может появится наследник еще в самом начале картины, поэтому стоит ожидать, что беременность героини Пэлтроу окажется важным сюжетным поворотом в судьбе Железного Человека. Она добавила, что отношения их персонажей похожи на то, как развивается любовная линия в великих романах.

Вероятно, стоит ожидать, что братья Руссо не собираются убивать Тони Старка в финале новых "Мстителей", а отправят его в тихую семейную жизнь вместе с Пеппер.

Напомним, марвеловский блокбастер "Мстители: Война бесконечности" собрал 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней проката и возглавил рейтинг, сместив с лидерской позиции "Звездные войны: Пробуждение силы".