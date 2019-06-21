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Старая история по-новому: появились фото со съемок фильма "Маленькие женщины"

В картине сыграли Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Сирша Ронан, Тимати Шаламе и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
"Маленькие женщины" / Vanity Fair
"Маленькие женщины" / Vanity Fair

После триумфа на "Оскаре 2018" режиссер Грета Гервиг снимает экранизацию классического американского романа "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт. 

Мерил Стрип, которая снимает в фильме "Маленькие женщины" стала бабушкой:

В сети появились новые фото со съемок проекта. На сайте Vanity Fair появились новые кадры с главными героями, которых многие давно ждали. На официальных фотографиях появились Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Мерил Стрип, Лора Дерн и другие.

Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
Фото со съемок фильма "Маленькие женщины"
Фото: vanityfair.com/
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Отметим, что постановка Греты Гервиг будет восьмой по счету экранизацией романа "Маленькие женщины". В центре сюжета предстанут четыре сестры Марч. Вместе они будут взрослеть и проживать интересные моменты жизни.

Напомним, ранее появились подробности и актерский состав фильма "Маленькие женщины". Кроме того, ранее в сети появились первые фото со съемок предстоящего ремейка драмы. На фотографиях изображена звезда фильмов о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон, которая заменила в проекте Эмму Стоун. Она играет роль Маргарет, старшей из четырех сестер семейства Марч, главных героинь фильма.

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Источник: Сегодня
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