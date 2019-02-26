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Старая история по-новому: появился захватывающий трейлер "Короля Льва"

Студия Disney также опубликовала постер предстоящей картины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Новый "Король Лев"
Новый "Король Лев"
Фото: YouTube

Новый мультфильм студии Disney "Король Лев", который стал самой ожидаемой премьерой в этом году, снова покоряет сердца поклонников. На этот раз во время одной из рекламных пауз 91-й церемонии награждения премии "Оскар" студия Disney показала расширенный ТВ-ролик одного из своих будущих римейков "Король Лев".

Это новое творение создателя "Книги джунглей" Джона Фавро. Мультфильм будет художественной адаптацией мультфильма "Король Лев", который вышел в 1994 году. Это история маленького львенка Симбы (Дональд Гловер), чей отец Муфаса (Джеймс Эрл Джонс), король африканской саванны, погибает благодаря лапам родного брата Шрама (Чиветель Эджиофор). Маленький Симба убегает и находит убежище вдали от родного прайда. Он взрослеет вместе с новыми друзьями Тимоном (Билли Айкнер) и Пумбой (Сет Роген), пока не становится достаточно взрослым, чтобы вернуться и самому стать королем зверей.

Вместе с голосами перечисленных выше актеров в картине "Король Лев" прозвучат голоса певицы Бейонсе (Нала) и актрисы Элфри Вудард (Сараби).

Также появился новый постер нового "Короля Льва". Украинская премьера фильма "Король Лев" состоится 18 июля 2019 года.

Новый "Король Лев" Постер
Новый "Король Лев" Постер
Фото: instagram.com/disney

Напомним, ранее студия Walt Disney представила дебютный тизер-трейлер обновленного мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.

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Источник: Сегодня
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