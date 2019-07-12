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Старые друзья снова вместе! Появился крутой тизер сериала "Беверли Хиллз"

На кадрах появились любимые герои

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Звезды сериала "Беверли Хиллз"
Звезды сериала "Беверли Хиллз"
Фото: Getty Images

До премьеры перезагрузки культового сериала 90-х "Беверли Хиллз, 90210" остался месяц. Актеры публикуют фото со съемок проекта, а теперь в сети появился и новый тизер сериала.

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В прошлый раз создатели сериала показали стилизованный ролик с героями, но без самих кадров из шоу. На этот раз в тизер все же вставили сцены из сериала, который получил название "БХ90210".

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Видео, конечно, не особо раскрывает какие-либо детали сюжета, однако оно отлично демонстрирует радость от того, что герои из культового сериала 1990-х вновь собрались вместе. Так, мы увидели любимую кафешку героев "Пич Пит", а также кадр, где Брэндон и Келли оказались в одной постели и, судя по всему, после бурной ночи.

Напомним, ранее Тори Спеллинг поделилась фотографиями в своем микроблоге с коллегами, Дженни Гарт и Габриель Картерис, а также с Джейсоном Пристли. На одном из снимков исполнительницы ролей Донны, Келли и Андреа позируют на террасе в купальниках.

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Источник: Сегодня
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