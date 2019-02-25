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Статуэтку "Оскар" за лучшую работу режиссера получил Альфонсо Куарон

За победу в номинации "Лучший режиссер" боролись шестеро номинантов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:10
"Оскар 2019" - Альфонсо Куарона
"Оскар 2019" - Альфонсо Куарона
Фото: AFP

Награду "Оскар 2019" в категории "Лучший режиссер" получил режиссер Альфонсо Куарон за фильм "Рома". За победу в номинации "Лучший режиссер" также боролись Брэдли Купер, Спайк Ли, Йоргос Лантимос, Адам МакКей, Павел Павликовский.

В основе сюжета - история жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов. Отец редко бывает дома, мать воспитывает четырёх детей, опираясь на помощь двух служанок родом из местных индейцев. Судьбу героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события. 

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

Стоит отметить, что ранее режиссер и продюсер Лоуренс Дэвид Фолдс, который является киноакадемиком и сам получал "Оскар", рассказал "Сегодня" о процессе голосования на "Оскаре", секс-скандалах в Голливуде и о том, чем его удивила Анджелина Джоли

Также отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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