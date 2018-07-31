Стильные костюмы вместо асгардских одеяний: появились первые снимки со съемок "Людей в черном 4"

Фильм станет спин-оффом франшизы "Люди в черном", где Уилл Смит и Томми Ли Джонс воплощали агентов секретной

"Тор: Рагнарек". Фото: Digital Spy

Звезды блокбастера "Тор: Рагнарек" Крис Хемсворт и Тесса Томпсон снимаются в фантастическом экшене "Люди в черном 4".

Отметим, что фильм станет спин-оффом франшизы "Люди в черном", где Уилл Смит и Томми Ли Джонс воплощали агентов секретной организации MIB, которая мониторит деятельность инопланетян на Земле. Имя персонажей Хемсворта и Томпсон пока не разглашаются, но ниже вы можете увидеть первые закулисные фото с ними в черных костюмах — фирменной одежде агентов MIB, которые попали в сеть.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон Фото: соцсети

Кроме того, в спин-оффе снимаются Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани. Компанию им составит Эмма Томпсон, которая вернется на экраны в образе агента Зеро из "Людей в черном 3".

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон Фото: соцсети

Премьера фильма "Люди в черном 4", режиссером которого выступает Ф. Гэри Грей, запланирована на май 2019 года.

Напомним, в сети появились первые фото со съемок нового фильма о людях в черном с Крисом Хемсвортом в главной роли, как сегодня мы узнаем новые подробности киноленты. К актерскому составу фантастического экшена еще присоединились Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани.