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Стингу – 68! Легендарные хиты британского музыканта

В день рождения певца мы вспоминаем его самые знаковые композиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54
Стинг
Стинг
Фото: Getty Images

Сегодня, 2 октября, легендарному британскому исполнителю Стингу (Гордон Мэттью Томас Самнер), который недавно посетил Киев, исполнилось 68 лет.

Узнайте секреты молодости Стинга:

Стинг начал заниматься музыкой еще в раннем возрасте. Несколько лет работал в школе, ведь Стинг учитель по образованию.

Певец начинал карьеру в малоизвестных джазовых коллективах, таких как группа The Police, но потом записал относительно успешный дебютный альбом Outlandos d'Amour и выдал несколько хитов. Сейчас на его счету 13 студийных альбомов. Мы предлагаем вспомнить самые знаковые композиции в творчестве Стинга.

Shape of my heart

Песня из альбома Стинга 1993 года Ten Summoner’s Tales. Впервые композиция прозвучала в фильме "Три сердца" (1993) режиссера Юрека Богаевича. А Люк Бессон использовал Shape of My Heart в своем фильме "Леон".

Fragile

Четвертый сингл из его альбома Nothing Like the Sun. Песня была посвящена Бену Линдеру — американскому инженеру-строителю, который был убит в 1987 году, во время работы над гидроэнергетическим проектом в Никарагуа.

Desert Rose

Песня вошла в ТОП-20 UK Singles Chart, занимая 15 место, и Billboard Hot 100 (17 строчка), достигла успеха в Швейцарии и Италии. Сингл представляет собой дуэт Стинга и алжирского исполнителя раи Шеба Мами.

Rise and Fall

Третий сингл из его второго студийного альбома Slicker Than Your Average. Песня была записана в дуэте с британским рок-музыкантом Крейгом Дэвидом и вернула интерес аудитории к Дэвиду — добравшись до второй строчки в британском хит-параде. Этот трек стал самым большим хитом альбома.

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Englishman in New York

Композиция имела скромный успех на родине певца и в Соединённых Штатах: 51-я строчка UK Singles Chart и 84-я американского Billboard Hot 100, соответственно. Тем не менее Englishman in New York стал хитом 1988 года в нескольких европейских странах, отметившись в TОП-40 (а иногда и TОП-20) чартов Франции, Нидерландов, Бельгии, Ирландии.

Напомним, в Украине Стинг заговорил на украинском языке.

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