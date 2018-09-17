Стивен Кинг назвал лучший фильм всех времен

Для писателя таким фильмом стал "Крестный отец 2"

Кадр из фильма "Крестный отец 2"

Известный писатель Стивен Кинг, который прокомментировал голодовку Олега Сенцова, рассказал о самом лучшем по его мнению фильме в истории.

"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?". Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: "Крестный отец 2"", – написал Кинг в Twitter.

Отметим, что это криминальная сага сицилийской мафиозной семье Корлеоне, обосновавшейся в Нью-Йорке. Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году.

Первая и вторая часть "Крестного отца" американским институтом киноискусства признаны величайшими гангстерскими фильмами и одними из лучших фильмов в истории кинематографа. Входят в первую десятку лучших фильмов по версии IMDB. "Крестный отец-2" получил "Оскар" за лучший фильм и широкое признание критиков, некоторые считают его превосходящим оригинал 1972 года.

Фильм получил одиннадцать номинаций на "Оскар" (выиграв в шести категориях) и стал первым сиквелом, получившим награду за "Лучший фильм", награду в категории "Лучший режиссер" – Фрэнсис Форд Коппола, "Лучший актер второго плана" – Роберт Де Ниро и "лучший адаптированный сценарий" Фрэнсис Форд Коппола и Марио Пьюзо.

Напомним, первая часть "Крестного отца" попала в рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей.