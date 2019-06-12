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Стивен Спилберг готовит сенсационный хоррор-сериал для просмотра только ночью

Режиссер сильно увлекся этим новым проектом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Фото: Getty Images

Легендарный режиссер Стивен Спилберг, которому недавно исполнилось 72 года,  уже работает над новым сенсационным проектом. Стивен Спилберг снимет сериал в жанре фильма ужасов, который зрители смогут смотреть только в темное время суток, сообщает Variety.

Чем привлекают сериалы 90-х:

"Зашел Стивен Спилберг и сказал: "У меня есть очень страшная история, которую я хочу снять. Он сам пишет сценарий. Он (долгое время) ничего не писал, поэтому то, что он пишет что-то -это фантастика", - рассказал основатель потокового сервиса Quibi Джеффри Катценберг.

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По задумке Спилберга, сериал должен показываться только после полуночи, поэтому инженеры Quibi придумали особый план: на экранах телезрителей появятся часы, которые будут отслеживать закат солнца. Когда солнце снова встанет, сериал станет недоступен до тех пор, пока снова не стемнеет.

Спилберг уже написал сценарий пяти или шести эпизодов, всего сериал будет состоять из 10−12 эпизодов продолжительностью 7−10 минут. Рабочее название проекта – Spielberg’s After Dark.

Напомним, Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории кино, фильмы которого заработали более 10 миллиардов долларов в прокате. Дело в том, что кинорежиссер установил рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате после выхода ленты "Первому игроку приготовиться". Самыми кассовыми фильмами Спилберга являются "Инопланетянин", "Парк Юрского периода" и "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа".

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Источник: Сегодня
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