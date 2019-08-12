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Страшно милые: появились персональные постеры мультфильма "Семейка Аддамс"

Одного из персонажей озвучивает Шарлиз Терон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"Семейка Аддамс"
"Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams

Недавно в сети появился тизер-трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Теперь зрителям показали  портретные постеры ожидаемого фэнтезийного мультфильма. Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). Сценарий написали Памела Петтлер ("Девять") совместно с Мэттом Либерманом.

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Согласно описанию мультфильма "Семейка Аддамс", Гомес, Мортиша, Уэнздей и Пагсли переезжают в новый жуткий дом, который расположен рядом с идеальным пригородом. Голосами семейки стали Оскар Айзек (Гомес), Шарлиз Терон (Мортиша), Хлоя Грейс Морец (Уэнздей), Финн Вулфард (Пагсли), Кэтрин О’Хара (Бабушка) и Ник Кролл (дядюшка Фестер).

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Других героев озвучат Эллисон Дженни, Пом Клементьефф и Эйми Гарсиа. В украинский прокат "Семейка Аддамс" выйдет 24 октября.

Отметим, что "Семейку Аддамс" придумал художник Чарльз Аддамс (1912 – 1988), публиковавший свои сатирические истории о странном семействе вампиров в журнале New Yorker с 1938 года до своей смерти. Истории об Аддамсах неоднократно экранизировались.

Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
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Напомним, ранее в сети был опубликован первый портрет новой "Семейки Аддамс" с Шарлиз Терон.

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