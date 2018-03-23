Страстная колумбийская любовь Хавьера Бардема и Пенелопы Крус в трейлере "Любить Пабло"

В фильме рассказывается об отношениях журналистки и наркобарона Пабло Эскобара

Кадр из фильма "Любить Пабло".

На днях в сети появился трейлер фильма "Сикарио 2: Солдато" с Бенисио Дель Торо в главной роли. В фильме рассказывается, что война с наркотиками на границе между Мексикой и США обострилась. В итоге каратели начали торговать с террористами через границу США. А недавно компания Group M6 опубликовала трейлер фильма "Любить Пабло".

Это история о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Главные роли в фильме исполнили супружеская пара – актеры Хавьер Бардем и Пенелопа Крус.

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Сама кинолента основана на мемуарах колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо. Женщина описала свои отношения с Пабло Эскобаром. Режиссер картины – Фернандо Леон Де Араноа. В фильме также снялись актеры Питер Сарсгаард, Мануэль Хосе Чавес и другие. Выход фильма в мировой прокат запланирован на 18 апреля 2018 года.

Напомним, 43-летняя актриса Пенелопа Крус и ее муж, 48-летний актер Хавьер Бардем, произвели фурор на 65-м кинофестивале в Сан-Себастьяне, представляя картину "Любить Пабло".