Студия Disney выдвинула супергеройскую "Черную пантеру" на 16 премий "Оскар"

Похоже, блокбастер хотят сделать лучшим фильмом

Кадр из фильма "Черная пантера"

После того, как Американская академия кинематографических искусств и наук пока отказалась ввести новую номинацию премии "Оскар", студия Disney выдвинула супергеройский фильм "Черная пантера" на соискание 16 премий "Оскар".

Отметим, что картина может побороться за награду во всех основных номинациях, начиная "Лучшим фильмом" и заканчивая "Лучшей песней". Также в списке — категории "Лучший актер", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший дизайн костюмов". Номинантами премии могут стать исполнитель роли принца Т'Чаллы Чедвик Боузман, а также Мартин Фриман, Дэниел Калуя и Люпита Нионго.

Кроме того, для компании это будет первая масштабная попытка продвинуть фильм Marvel на "Оскар". Итоговый список номинантов станет известен 22 января 2019 года.

Напомним, кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". В числе таких потенциальных кандидатов – "Черная Пантера".

Еще раньше стало известно, что Marvel и Disney организуют оскаровскую кампанию для своего супергеройского блокбастера "Черная Пантера" с целью добиться для него номинации в самой почетной категории, "Лучший фильм".