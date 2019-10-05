Студия Disney займется ремейком "Инспектора Гаджета"

Над картиной будут работать Джонатан Эйрих и Дэн Лин

Disney снимет фильм по мультсериалу "Инспектор Гаджет" Фото: скриншот

Студия Disney, которая уже объявила о продолжении "Зверополиса", займется ремейком "Инспектора Гаджета". Фильм, основанный на популярном мультсериале 80-х, снимут создатели "Аладдина" – Джонатан Эйрих и Дэн Лин.

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Продолжая эру ремейков, Disney готовит для зрителей картину о полицейском с десятками гаджетов, сообщает The Hollywood Reporter. Продюсерами кино выступят Дэн Лин и Джонатан Эйрих, которые работали над "Аладдином" Гая Ричи. В числе сценаристов Мики Дэй и Стритер Сайдер.

О сюжете нового "Инспектора Гаджета" пока что известно мало – ни дата выхода, ни имена актера, который исполнит роль Джона Брауна, не разглашаются.

Мультсериал "Инспектор Гаджет" выходил на телевидении c 1983 по 1986 год. В 1999 году вышел фильм "Инспектор Гаджет" с Мэттью Бродериком в главной роли.

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