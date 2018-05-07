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Сумасшедший ученый-оккультист изобрел ракетный двигатель: появился крутой трейлер сериала Ридли Скотта

Сериал "Странный ангел" станет настоящим байопиком, ведь биография ученого была пронизана тайнами и ритуалами

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:45
&quot;Странный ангел&quot;. Фото: Entertainment Weekly
"Странный ангел". Фото: Entertainment Weekly

В сети появился трейлер супер-крутого сериала CBS "Странный ангел". Лента основана на одноименной книге Джорджа Пендла, посвященной Джеку Парсонсу (1914–1952). Кто не знает – это химик и инженер, который вдохновлялся научной фантастикой 20-х и изобрел первый ракетный двигатель, работавший на жидкотекучем композиционном топливе.

Обычно в кино Парсонса изображают безумным ученым, ведь он увлекался телемой – учением, созданным знаменитым оккультистом Алистером Кроули. Он сошелся с художницей и последовательницей Кроули Марджори Кэмерон, которая на одном из своих знаменитых рисунков изобразила Парсонса в виде "Ангела смерти".

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Однако с этим сериалом совершенно иная история, ведь спродюсирован он Ридли Скоттом. Это значит, что сериал будет настоящим байопиком.

Главную роль исполнит Джек Рейнор, который также снялся в грядущем фантастическом боевике "Родня". Но пока не раскрывается секрет, кто сыграет Алистера Кроули. 10-серийный сериал "Странный ангел" выйдет на CBS 14 июня.

Напомним, недавно в сети появился новый трейлер датского постапокалиптического сериала от Netflix "Дождь".

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Источник: "Сегодня"

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