Сумасшедший ученый-оккультист изобрел ракетный двигатель: появился крутой трейлер сериала Ридли Скотта

Сериал "Странный ангел" станет настоящим байопиком, ведь биография ученого была пронизана тайнами и ритуалами

"Странный ангел". Фото: Entertainment Weekly

В сети появился трейлер супер-крутого сериала CBS "Странный ангел". Лента основана на одноименной книге Джорджа Пендла, посвященной Джеку Парсонсу (1914–1952). Кто не знает – это химик и инженер, который вдохновлялся научной фантастикой 20-х и изобрел первый ракетный двигатель, работавший на жидкотекучем композиционном топливе.

Обычно в кино Парсонса изображают безумным ученым, ведь он увлекался телемой – учением, созданным знаменитым оккультистом Алистером Кроули. Он сошелся с художницей и последовательницей Кроули Марджори Кэмерон, которая на одном из своих знаменитых рисунков изобразила Парсонса в виде "Ангела смерти".

Однако с этим сериалом совершенно иная история, ведь спродюсирован он Ридли Скоттом. Это значит, что сериал будет настоящим байопиком.

Главную роль исполнит Джек Рейнор, который также снялся в грядущем фантастическом боевике "Родня". Но пока не раскрывается секрет, кто сыграет Алистера Кроули. 10-серийный сериал "Странный ангел" выйдет на CBS 14 июня.

Напомним, недавно в сети появился новый трейлер датского постапокалиптического сериала от Netflix "Дождь".