Супергеройская семья: появились подробности сериала о Вижене и Алой ведьме

Съемки проекта начнутся уже осенью 2019 года

Ванда и Вижен Фото: YouTube

Как известно, студия Marvel готовит блокбастер о женщине-супергероине – Черной Вдове. Однако, это не единственный "сольник", рассказывающий о супрегроях их "Мстителей". Дело в том, что Disney в этом году запускает собственный потоковый сервис "Disney +", в репертуаре которого будет несколько сериальных экранизаций комиксов Marvel. В частности, будут сериалы о Локи, о Соколе и Зимнем солдате в одном флаконе, а также шоу о романтических и впоследствии семейных взаимоотношениях Ванды Максимофф (она же Алая ведьма) и Вижена.

На красной дорожке премьеры фильма "Мстители: Финал" Элизабет Олсен рассказала журналистам Variety, чего же ждать от сериала про Алую ведьму и Вижена.

Последний проект получил странноватое название "WandaVision" ("ВандаВижен"), роли в котором исполнят все те же Элизабет Олсен и Пол Беттани. По словам актрисы, действие сериала будет связано с 1950-ми годами.

Также Олсен добавила, что съемки запланированы на осень 2019 года и что общий хронометраж шоу составит шесть часов, но пока неизвестно, на сколько эпизодов этот хронометраж будет разбит.

Даты релиза проекта пока нет.

Напомним, исполнитель роли Локи, актер Том Хиддлстон, который исполнит эту роль и в предстоящем сериале, лично прокомментировал новость.

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