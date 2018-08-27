Сутки для всей семьи: появился крутой тизер новой драмы с Джулией Робертс

В фильме "Бен вернулся" также сыграл сын режиссера Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")

Кадр из фильма "Бен вернулся"

Голливудская "Мона Лиза" Джулия Робертс, которая со временем выглядит только лучше, снялась в драме "Бен вернулся" (Ben Is Back) режиссера Питера Хеджеса, известного по фильму "Что гложет Гилберта Грейпа?". В сети уже появился тизер предстоящей картины.

Кроме Робертс одну из главных ролей в фильме также сыграл сын режиссера Лукас Хеджес ("Манчестер у моря").

Сюжет фильма разворачивается вокруг 19-летнего Бена, который неожиданно для всех возвращается домой на Рождество из реабилитационного центра. Следующие 24 часа семья проводит вместе, и им суждено узнать много тайн друг друга, а безграничная любовь матери к сыну проходит настоящую проверку.

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Премьера картины состоится 8 сентября на кинофестивале в Торонто. Выход фильма в прокат запланирован на 7 декабря 2018 года.

Напомним, студия Amazon уже этой осенью представит свой новый сериал – психологический триллер "Возвращение домой", главную роль в котором сыграет Джулия Робертс. Кадры нового проекта уже есть в сети, а теперь еще появился и тизер.