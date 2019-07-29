Свадьба, летающий велосипед и джип-гигант: как прошел гуцульский карнавал в Яремче

Чем запомнился гуцульский карнавал и чем удивляли в Яремче – узнавала корреспондент "Сегодня"

Гуцульский карнавал в Яремче Фото: пресс-служба

В самом живописном курортном городе Прикарпатья – Яремче в этом году гуцулы устроили настоящий карнавал: с платформами, костюмами, музыкой – Рио-де-Жанеро и не снилось! Так получилось, что карнавал совпал с празднованием Дня города Яремче.

Смотрите видео о том, как проходит гуцульская свадьба:

Что происходило на карнавале, какие платформы показали, как проходила подготовка и повезло ли туристам с погодой – узнала корреспондент "Сегодня".

Грибная юшка, вино по 100 гривен и вышиванка

Весь центр города бурлил, пел, угощал и угощался с самого утра субботы 27 июля. Но еще с вечера, посмотрев прогноз погоды, было решено уложить в рюкзак дождевик – намечалась нешуточная буря! В ожидании дождя и ярких впечатлений началось мое участие в гуцульском карнавале. Сложно было пройти мимо сыров, домашних вин, всевозможных угощений и, конечно же, грибной юшки от мэра Яремче и глав сельских советов трех населенных пунктов. Как оказалось, самому рецепту грибной карпатской юшки – уже более 250 лет! И это не просто набор продуктов для блюда - у каждой семьи свои традиции приготовления юшки, свои изюминки и секрет никто вам не раскроет.

Впрочем, кое-что мэр Яремче Василий Онутчак рассказал: "Для грибной похлебки не используют картофель и мясо. Среди ингредиентов только белые грибы, морковь, лук, домашняя лапша (в идеале), чеснок и зелень. Главная изюминка блюда в том, что юшка должна "томиться" на маленьком огне более шести часов. Гуцулы всегда просыпались рано – в 4 часа утра, поэтому и ушка готовилась долго". Признаюсь, я долго не могла поверить в то, что юшка действительно без мяса и картошки. Она настолько наваристая, настолько сытная, что сложно поверить в то, что такой эффект дают грибы, томящиеся на медленном огне.

Отведав такое сытное угощение от мэра и глав сельсоветов я не удержалась и прошлась по ярмарке. Как оказалось, тут тоже было чем меня удивлять и я шла практически "на запах": разновидность сыров со специями, с зеленью, перцем и горчицей, черные сыры, соленые, пряные. Цена стартовала от 150 грн за килограмм. К разнообразию вкусов предлагались и домашние вина с наливками и медовухами. 100 грн за литр – не так уж и много!

Испытывать организм на прочность не стала, а решила узнать, какие в этом году предлагают украшения и вышиванки. Не некоторые товары цены немного кусаются: вышиванки стартуют от 500-700 грн (обычная рубашка с машинной вышивкой) и до 7-8 тысяч грн (платья, рубашки с ручной вышивкой). К вышиванке традиционно подбирают украшения, которых на ярмарке было невиданное количество. Цена кулона, сережек или браслета стартует от 200-250 грн, сумок – от 500 грн.

На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба 1/16

Летающий велосипед, джип-гигант и свадьба Довбуша

Обещанного дождя все еще не было, а праздник – как раз в самом разгаре. по центральной улице Яремче двинулись платформы. В этом году участие принимали шесть разных платформ, фантазию и размер которых организаторы не ограничивали. Отмечалось только, что платформы должны были показывать элементы гуцульской культуры и традиций. Могу с уверенностью сказать – участники справились с таким условием на 100%.

Победителя лучшей платформы определили с помощью онлайн-голосования в Facebook. Лучшей стала платформа от санатория "Прикарпатье", которая получила приз – 10 тысяч гривен. В этой платформе приняли участие 30 детей, которые прошлись по городу-курорту в костюмах и исполнили украинские песни.

Но не менее интересной была платформа у Отдела культуры Яремчанского горисполкома – участники инсценировали свадьбу Олексы Довбуша и Маши. Все участники платформы были одеты в национальные костюмы, присутствовал атрибут свадьбы – елка. Актер, исполнявший роль Довбуша проехался верхом на лошади, в колоритном костюме. Своей креативностью и мастерством сразили публику и участники от села Ябулиницы. Местный мастер соорудил деревянный велосипед, прикрепил к нему деревянные лопасти, как у вертолета, а также двигатель от бензопилы. Оригинальное сооружение особенно понравилось детям, а команда из Яблуницы показала, что они "на выдумки сильны".

И без того невысокого роста, я почувствовала себя настоящей крохой рядом с джипом-гигантом! Как оказалось – это также оригинальная платформа. Собирался самый большой джип Украины из деталей нескольких автомобилей, он ездит на солярке, доставляет до 11 человек на экскурсии в горы и совершенно не "боится" грязи, извилистых дорог и снегопадов.

Не менее интересной оказалась платформа от Romantik Spa Hotel. Девушки на платформе были одеты в стиле Октоберфеста. Платформа от компании X-DRIVE, занимающейся прокатом спортивного снаряжения, представила самодельный вертолет.

Идея Первого гуцульского карнавала и иностранные гости

Идея проведения гуцульского карнавала в Яремче на День города принадлежит владельцу Romantik Spa Hotel и председателю совета предпринимателей Яремчанщины Ивану Гаврону. Он "загорелся" идеей карнавала, путешествуя по Европе. "В Европе проходят не только Венецианский карнавал, но и карнавал сыра во Франции, карнавал спаржи в Германии и карнавал вина в Италии. Я считаю, что нужно показать украинцам и всему миру, что Карпаты – это лучшее место для отдыха и нам тоже есть что показать! Показать, что здесь лучшая кухня, высокого уровня сервис и есть чем заняться в свободное время", – отметил Иван Гаврон.

По словам мэра Яремче, подготовка к карнавалу стартовала в конце мая – начале июня. "Каждый из участников внес символическую сумму для участия, каждый показал свою уникальность, каждый продемонстрировал талант и оригинальность. Мы будем развиваться, выходить на масштабный уровень, например Международный гуцульский карнавал", – рассказал Василий Онутчак.

Хоть карнавал пока не международный, о нем знают во многих странах, многие иностранные туристы уже в этом году попробовали сыры, вина и грибную юшку. Например, рассматривая красочные вышиванки и пытаясь найти тень (я была уже в надежде на дождь – ред.) познакомилась с туристами из Лондона. Как оказалось, они наслышаны о ежегодных фестивалях и узнали о карнавале, поэтому решили приехать.

Также случайно я познакомилась с туристами из Латвии, которые помимо отдыха еще и выступали на празднике Дня города Яремче. Я заприметила мужчину в ковбойской шляпе – оказалось в Яремче он отдыхает со своими коллегами "по путевке", как говорят. "Нам очень нравятся вареники и деруны! Гостеприимство тут на высшем уровне", – рассказали латвийские гости.

После интересных знакомств, вкусных угощений и веселых представлений, не дождавшись дождя, я отправилась в отель. Следующий день был не менее насыщенным и ярким – ярмарка была в самом разгаре. Однако подлый дождь внес свои коррективы в празднование – с громом и молнией продолжилось празднование Дня города. Настроение от этого не испортилось, впечатлений добавилось, на лице остался след Карпатского загара, а в душе – гуцульское гостеприимство и радушие.

Напомним, в 2018 году в Карпатах прошел XXV Международный гуцульский фестиваль. Гуцулы показали высший класс, ведь мероприятие длилось целых девять дней.

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