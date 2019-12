Светлана Лобода презентовала новую песню "Новый Рим"

Поклонники заметили сходство между песней Лободы и Билли Айлиш

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Только недавно скандальная украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) снялась в клипе группы Rammstein, с солистом которой ей приписывают роман. А теперь звезда выпустила новую песню "Новый Рим".

Новостью о выходе трека певица поделилась на свой странице в Instagram. Светлана опубликовала снимок, на котором держит и словно облизывает свою ногу. "Новый хит! Новый Рим!", — прокомментировала премьеру звезда.

На обложке к треку по лицу Светланы будто стекает красная кровь, а во рту она держит лезвие. В подобной манере выполнен клип Билли Айлиш Where the Partyʼs Over.

Лобода поет о любви и игре на выживание. Композиция отличается от предыдущих работ певицы, это заметили подписчики певицы и даже заметили сходство с творчеством молодой певицы Билли Айлиш.

"Классная песня, действительно новое звучание. И согласна с тем, что похожа на Билли Айлиш…" "Непривычный хит от Светланы, но звучит интересно. Очень смешанные чувства, чтобы их выразить". "Мне чем-то напомнило Билли Айлиш", – отметили пользватели.

Композиция войдет в число треков из нового альбома Светланы Sold Out. Премьера пластинки намечена на 13 декабря.

Напомним, Светлана Лобода опубликовала в микроблоге интересные снимки.

