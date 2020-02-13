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Свидание на крыше, в джунглях или в планетарии: романтические локации ко Дню святого Валентина

Если вы хотите удивить свою половинку – пригласите ее на необычное свидание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43
Куда пойти на День святого Валентина
Куда пойти на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Свидание на вершине мира, в джунглях или под звездным куполом! Украинцы думают, чем поразить любимых на День святого Валентина. Мы точно знаем, где признаться в любви, чтоб это стало незабываемым.

Стоит отметить, что самые популярные сценарии празднования Дня влюбленных – это романтический ужин дома или в ресторане. Но если хотите удивить любимого чем-то более оригинальным, устроить ей свидание на крыше. Например, живописные воды Днепра и правый берег Киева, как на ладони. Это изюминка свидания на 21 этаже столичной высотки. Ужин накроют в прозрачной беседке, чтоб влюбленным было тепло и уютно.

"В классический вариант свидания входят чай, конфеты, свечи, романтическая музыка и мы все украшаем розами. Он самый дешевый, 1100 гривен стоит. Можно живую музыку, фотосессию на крыше", – рассказал администратор сервиса романтики Тарас Ткаченко.

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За свидание, где будет играть саксофонист или скрипач, а крышу украсят свежими цветами и шариками, просят уже больше – до четырех тысяч. Если же городские джунгли не привлекают, можно отправиться в настоящие. Романтический ужин в оранжерее – от двух до четырех тысяч гривен. Еду на ваш вкус закажут в ресторане.

"Здесь искусственно созданы условия джунглей. Пальмы, папоротники, есть водоем с золотыми рыбками, есть черепахи живые. В соседнем зале можно послушать попугаев. Есть также вольер с небольшим крокодилом", – отметил руководитель сервиса романтики Андрей Щур.

А вот альтернативой свидания среди лиан и пальм станет звездное небо в Киевском планетария. Там ко Дню влюбленных подготовили особую программу.

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"Только в этот день мы, один раз в год, в планетарии демонстрируем фильм, который называется "Вселенная для влюбленных", где собраны факты природных астрономических явлений, связанных именно с любовью. Например, созвездия в форме сердца, планета, похожая на сердце, туманности, которые считаются, именно в этот день ярко выглядят", – поделилась организатор художественного проекта "Art Space" Киевского планетария Ирина Глушко.

Кроме того, на огромном куполе для зрителей покажут песочное шоу. Стоит звездный спектакль около тысячи гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, куда пойти на День святого Валентина в Киеве.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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