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Свобода в стенах или за их пределами? Обзор фильма "Сквот32"

Режиссером картины стал Саша Лидаговский

Алина Устиловская
Сегодня, 11:24
"Сквот32"
"Сквот32"
Фото: facebook.com/pg/Squat32film

В украинских кинотеатрах с 11 апреля можно будет посмотреть украинский молодежный фильм "Сквот 32". А пока Сегодня.Lifestyle предлагает небольшой обзор кинокартины. Итак, о чем фильм "Сквот32"? Название говорит за себя, но, конечно, идея лежит глубже. Но тут нужно пояснить еще, что же такое сквот.

"Перезагрузка" жизни: сюжет фильма "Сквот32"

Что такое сквот?
Что такое сквот?
Фото: facebook.com/pg/Squat32film

Сквот – это нелегально занятое помещение или здание, превращенное в коллективное жилье и место для занятий творчеством. Сейчас "сквоттинг" – это нечто большее, чем просто заселения в старых домах, это настоящее культурное явление, которое давно существует во многих городах мира. "Главными" сквотами считаются Тахелес (Берлин), Рампарт (Лондон), Rumah Api (Куала-Лумпур, Малайзия), Can Masdeu (Барселона), а один из самых населенных сквотов в мире – это заброшенный бизнес-центр "Башня Давида" в Каракасе. В Киеве также есть сквоты.

Так вот в фильме показана история девушки Лизы, которая решается "перезагрузить" свою унылую шаблонную жизнь в сквоте с новыми друзьями и новым парнем. До знакомства со сквотерами Лиза работала в паспортном сервисе, фотографировала людей на загранпаспорта и "проглатывала", так сказать, ооочень культурное отношение посетителей. Девушка понимает, что просто "прожигает" свою жизнь, так и не ощутив вкус свободы, вкус творчества и таланта, вкус адреналина, в конце концов. А в заброшенном старом доме прорастает ее новая жизнь.

Связь между прошлым и настоящим: сценарий и актерский каст

"Сквот32"
"Сквот32"
Фото: facebook.com/pg/Squat32film

Фильм не снимался на фантазиях – была реальная история реального дома с реальными жильцами. Правда, сценаристы немного осовременили историю. Так и получился "Сквот32" – история о свободных творческих людях, которые не пытаются разрушить старое, а, наоборот, строят что-то новое. 

"Идея фильма как раз в том, чтобы найти связь между прошлым и настоящим, показать путь не разрушения, а перестройки и создания чего-то нового, чего-то стоящего. Показать, что в Украине есть такая творческая молодежь", – отметил продюсер проекта Андрей Ермак.

Режиссерский сценарий и уже окончательную историю писали два человека: Анна Александрович (Саминина) и Богдан Панкрухин. Тут, нужно сказать, они немного дали маху и история, мягко говоря, недосказанная и фрагментарная, грубо – поленились дописать или доснять.

Анна Адамович сыграла Лизу в фильме "Сквот"
Анна Адамович сыграла Лизу в фильме "Сквот"
Фото: facebook.com/pg/Squat32film

Главную роль в картине сыграла актриса Анна Адамович, главную мужскую роль - Александр Богачук (Bboy Drud), который неоднократно побеждал во многих международных брейк-данс фестивалях.

Александр Богачук
Александр Богачук
Фото: facebook.com/pg/Squat32film

Собственно, вокруг их героев и крутилась вся канитель и сложилось впечатление, что остальные герои не дополняли, не несли какую-то свою эмоциональную нагрузку и историю, а были обычной массовкой с именами. Ни чья сюжетная линия не была раскрыта. Хотя в этом есть какой-то смысл. Нужно ли вспоминать или жить прошлым, если у тебя есть настоящее и ты ступаешь вперед?  Нужно отдать должное, ребята блестяще справились со своими ролями. Также в картине снялись Сандра Самбо – замечательный художник граффити, битбоксер MC Fame (Вячеслав Семенченко – ред.) – диджей, композитор, один из авторов саундтрека, а также Den Da Funk (Денис Мехальченко – ред.) и многие другие.

Кроличья Нора или бездомные разгильдяи: у каждого – своя правда

Честно говоря, "Сквот32" для меня – не тот фильм, который хочется пересмотреть второй или третий раз. Однако, после просмотра не осталось чувства отторжения и досады. Фильм о надежде в серых буднях найти свою детскую розовую мечту и суметь нырнуть за ней в Кроличью Нору. С одной стороны, фильм настолько сырой, что хочется погуглить, а вдруг в фильм не вошли какие-то сцены и с ними станет все понятно. А с другой стороны – все предельно ясно и глубокая философия под носом. Главная героиня Лиза – как раз этот путь поиска и нахождения себя, возведение чего-то нового. Она освобождается от старой жизни, "проглотив" красную таблетку сквотеровской жизни, которую ей предложил основатель сквота.

Анна Адамович в фильме "Сквот32"
Анна Адамович в фильме "Сквот32"
Фото: facebook.com/pg/Squat32film

Как раз Саша – и есть этот дух свободы, который знает цену жизни и предпочитает творить в старых стенах без стен внутренних. А вот очень точно показана несбывшаяся закостенелая мечта матери Лизы, которая была счастлива только когда играла на пианино. Она пытается вспомнить и ноты, и то ощущение, но на фоне супруга, который ничего не воспринимает вокруг, кроме политагитации с телевизора, вызывает жалость.

Особое внимание привлекла и героиня Фаина – последняя законная жительница дома, в котором поселились сквотеры. Ее комната заполнена деревянными корабликами, ракушками, морскими картинами. Но, судя по кадру (опять-таки, ничего не понятно о ее жизни), она всю жизнь мечтала попасть на море, но так и не сделала этого. Она сделала альбом, в котором вырезала свои фото и приклеивала на картинки с морем. Да, визуализация своей мечты хорошо, но она не будет действовать, если ее хранить в комоде – нужно делать, нужно пробовать.

В фильме четко показано, как может измениться мнение одного человека или общественности о событии, людях, местах. Как все относительно. Дом, который мешал строительству чего-то непонятного стал архитектурной ценностью и его передумали сносить. Хм, а не так ли мы поступаем практически каждый день?

Простить все недоработки фильма можно только благодаря офигенной музыке! Она была не просто – "та да да да ммм" музыкой в фильме. Это была музыка в тему, в атмосферу, в характеры. В фильме вы услышите музыку ONUKA, Джамала, The Cancel Band и других. Важно еще и то, что она вся – наша, украинская! Это нереально круто. 

Напомним, ранее продюсер фильма "Сквот32" Андрей Ермак рассказал в интервью Сегодня.Lifestyle о новом фильме, смешных историях во время съемок и Femen в картине.

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фильм сценарий Сквот32 Андрей Ермак
Источник: Сегодня
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