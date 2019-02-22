Свои секреты: появились смешные трейлеры мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

Грейхаунда Рустера озвучивает Харрисон Форд

"Тайная жизнь домашних животных 2" Фото: YouTube

Студия Illumination в очередной раз решила порадовать киноманов и опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2". Режиссером второй части выступил Крис Рено, который поставил первую часть, а также "Гадкого я" и "Лоракса" . Сценарист – снова Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны", "Бунет ушастых").

Новый ролик посвящен грейхаунду Рустеру, которого озвучивает Харрисон Форд.

Помимо него персонажей озвучили Пэттон Освальт, Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Лэйк Белл, Дженни Слейт, Хэннибал Бересс.

А вот комик Луи Си Кей, который попал в секс-скандал лишился своего участия в мультике. Ведь в первом фильме его голосом говорил протагонист терьер Макс.

Также в сети появился трейлер, посвященный Гиджет. Кошка Хлоя изо всех сил старается из собаки сделать котенка и у нее это получается.

Премьера мультфильма в кинотеатрах – 30 мая 2019 года.

Напомним, Ранее в сети появился трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2", посвященный кошке Хлое.

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