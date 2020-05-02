Святослав Вакарчук выступит в прямом эфире церемонии "Золота дзиґа-2020"

Смотрите трансляцию 3 мая на сайте "Сегодня"

Святослав Вакарчук выступит на онлайн-церемонии вручения кинопремии "Золота дзиґа" 3 мая. Ранее мы писали, что еще одним музыкальным гостем церемонии станет DZIDZIO, а также рассказывали, какой фильм получил больше всего номинаций и сколько всего кинолент участников "Золота дзиґа-2020".

В прямом эфире онлайн-церемонии Святослав Вакарчук исполнит акустическую версию песни "Перевал" группы "Океан Эльзы", которая стала саундтреком к фильму "Захар Беркут" и является номинантом премии в номинации "Лучшая песня".

Святослав Вакарчук Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Три года назад я имел честь вручать "Золоту дзиґу" Алле Загайкевич за победу в номинации "Лучший композитор", – вспоминает Святослав Вакарчук. – "Прошло немного времени, а украинское кино показало превосходные результаты и это только начало. Все больше отечественных фильмов, которые становятся лидерами кинопроката. Все больше украинской музыки ежегодно слышим в отечественных лентах. И пусть этот год станет испытанием для кино- и музыкальной индустрий, как и для всего мира в целом, верим, что эта сложная ситуация позволит почувствовать настоящее, неповторимое и то важнейшее, что есть в живом общении, искреннем взаимодействия между людьми. А пока пользуемся современными технологиями, чтобы придерживаться важных правил дистанции и в то время оставаться рядом".

Святослав Вакарчук уже не первый раз становится гостем церемонии"Золота дзиґа". В 2017 году он вручал награду лауреату номинации "Лучший композитор" Первой Национальной кинопремии.

Напоминаем, что посмотреть церемонию вручения наград Четвертой Национальной кинопремии можно будет 3 мая в 19:00 в формате онлайн-шоу. Трансляция будет доступна на сайте Украинской киноакадемии, на YouTube канале Украинской киноакадемии, на сайте "Сегодня", а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB.

Смотрите подробности премии "Золота дзиґа-2019":

Ранее мы писали, что режиссер "Мої думки тихі" Антонио Лукич получил награду "Открытие года" кинопремии "Золота дзиґа-2020".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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