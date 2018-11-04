Сыграть в кино после смерти: как в Голливуде возвращают на экраны умерших звезд

Уход звезды перестал быть уважительной причиной для того, чтобы не сиять на экране

Одной из важнейших составляющих успеха любого голливудского фильма является актер, играющий главную роль. Но бывает, что в самый разгар съемок звезда умирает, и создателям фильма приходится выкручиваться. Так, мы уже наблюдали возвращение на экран Пола Уокера, погибшего в ДТП, в "Форсаже-7" и Филипа Сеймура Хоффмана, скончавшегося в 2014 году (передозировка), но воскресшего в ленте "Голодные игры: Сойка-пересмешница" в 2015 году. Что в первом, что во втором случае поклонники повалили в кинотеатры не только для того, чтобы посмотреть продолжение любимой картины, но и чтобы увидеть, как создатели вышли из положения. "Это прозвучит ужасно бессердечно, но кино и так довольно жестокий бизнес: мне кажется, студии очень от этого выиграли. Все хотят посмотреть, как получилось. Точно так же, как все хотели посмотреть "Темного рыцаря" с Хитом Леджером, который умер до выхода фильма. Таково признание публики и своеобразная бесплатная реклама", — говорит Гарт Тва, эксперт, преподающий производство цифрового кино в лондонском Равенсборн-колледже.

Снимать фильмы с уже умершими актерами начали более полувека назад. Одним из пионеров этой практики стал Эд Вуд, признанный "худшим режиссером всех времен". В 1959 году Вуд был занят на съемках самой известной своей картины — "План 9 из открытого космоса". Главную роль в ней исполнял звезда Голливуда Бела Лугоши, игравший в знаменитом фильме "Дракула" 1931 года. Для "Плана..." с Лугоши успели отснять только десять минут, и вдруг актер скоропостижно скончался. Перед режиссером встала дилемма: начинать все заново и лишаться популярного имени на афише или изворачиваться. Вуд выбрал второй вариант и на роль дублера пригласил на площадку... массажиста своей жены. При крупных планах тот закрывал лицо плащом. Далее в ход пошли архивные материалы, взятые из "Дракулы", которые Вуд просто подклеивал к своей ленте. Так в Голливуде узнали, что мертвые тоже могут делать кассу.

Лугоши. В образе Дракулы

Брюс Ли: ушел на пике славы

Главный популяризатор боевых искусств, актер Брюс Ли ушел из жизни на пике своей славы в 1973 году. После ленты "Выход дракона", которая при бюджете в $850 тыс. собрала в прокате $90 млн, Ли стал нарасхват. Он тут же приступил к съемкам картины "Игра смерти", но снял только финальные сцены боев и вскоре скончался от отека мозга. Продюсеры из Golden Harvest решили не упускать выгоду и доделать фильм. Отснятого материала было катастрофически мало, а работа велась в таких кустарных условиях, что ленту доделывали пять лет. В сценарий добавили ранение героя в лицо, чтобы оправдать, почему герой Брюса в начале ленты не похож на самого себя в конце. Также режиссер использовал комбинированную съемку и дублеров, лица которых скрывали темные очки, бинты и плохо наложенный грим. Иногда денег не хватало даже на дублеров, и тогда использовали... картонную фигуру Брюса Ли. Но, несмотря на это, многие помнят Брюса именно по образу из "Игры смерти" — боец в желто-черном костюме. Позднее Квентин Тарантино позаимствует этот образ для Умы Турман в фильме "Убить Билла".

Комбинированная съемка. На дублера накладывали лицо Ли

Питер Селлерс: инспектор Клузо

Британский актер Питер Селлерс стал известен благодаря роли неуклюжего инспектора Клузо в серии фильмов "Розовая пантера". Последняя лента с его участием "След Розовой пантеры" вышла в 1982 году, но умер актер за два года до начала самих съемок. Для режиссера Блэйка Эдвардса это не стало проблемой. Вместо дублеров и комбинированной съемки он взял неиспользованные эпизоды с участием Селлерса из пяти предыдущих фильмов о "Розовой пантере", добавил к ним нового материала с другими актерами — и слепил из этого фильм. Но даже на этом паразитирование на образе, созданном Питером Селлерсом, не закончилось. В 1983 году Эвардс снял еще одну картину — "Проклятие Розовой пантеры", в центре сюжета которой... "поиски" инспектора Клузо! А в 1993 году вышел восьмой и последний фильм под названием "Сын Розовой пантеры".

Селлерс в культовом образе

Оливер Рид: умер на съемках "Гладиатора"

Британец Оливер Рид умер в 1999 году от сердечного приступа в разгар съемок исторического эпоса Ридли Скотта "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли. Авторам пришлось переписать сценарий, сильно урезав роль Рида. Согласно новому сценарию, недоделанными оставались в общей сложности две минуты экранного времени с участием Рида. Их сняли в тенях, взяв двойника. Затем британская студия постпродакшена The Mill создала цифровую маску Рида и наложила ее на лицо дублера. Стоила вся работа около $3 млн. Одним из тех, кто отвечал за спецэффекты на съемках "Гладиатора" и воссоздал Рида на экране, был Роб Харви: за свою работу в этом фильме он получил "Оскар" и позднее возглавил собственную компанию по спецэффектам.

"Когда Рида не стало, нам надо было что-то придумать по поводу концовки фильма, — вспоминает Харви. — Это все выглядело такой странной затеей, особенно в то время, когда технологии были еще не так развиты. Нам пришлось перезаписать дубли с Расселом Кроу на зеленом фоне, переснять двери и решетки, чтобы Оливер мог говорить через них с Расселом, и фактически вырезать его оттуда. В других сценах голову Оливера мы подставляли к телу двойника, и нам пришлось изрядно с этим повозиться, чтобы это можно было смотреть".

Чтобы доснять актера, дополнительно потратили еще 3 млн долларов

Хит Леджер: дублировали звезды

Актер Хит Леджер, получивший за свои работы в кино "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и другие награды, скончался от передозировки болеутоляющих и снотворных препаратов в 2008 году, за несколько месяцев до премьеры "Темного рыцаря", в котором он сыграл Джокера — одну из лучших своих ролей. До смерти Леджер успел приступить к съемкам в ленте Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса". Готовых сцен с ним было настолько мало, что проект проще было закрыть или взять на роль другого актера. Но режиссер решил поступить иначе. По сюжету "Воображариума..." герой Леджера Тони Шепард должен был перемещаться через магическое зеркало в различные миры. Гиллиам решил, что, перемещаясь, Шепард будет менять свой облик. Играть измененные версии Леджера взяли аж трех звезд Голливуда — Колина Фаррела, Джуда Лоу и Джонни Деппа. Роб Харви, ответственный за спецэффекты в "Гладиаторе", работал и над этой лентой.

"С таким фильмом, как этот, казалось, что все провалится! Но поскольку это лента Гиллиама, то можно было уговорить кого угодно делать что угодно", — вспоминает Харви.

Леджер. На его роль претендовал Том Круз

Звезды на замене. Джуд Лоу, Колин Фаррел и Джонни Депп

Эпоха CGI: от Брандо до Уокера

Еще в начале 2000-х актеров на экран возвращали с помощью старых отснятых материалов, как это было в случае с Лоуренсом Оливье в "Небесном капитане" и Марлоном Брандо в "Возвращении Супермена", — там герои появлялись на считаные секунды и видны были только их лица. Но с развитием компьютерных технологий и применением графики CGI мертвые звезды стали появляться в новых фильмах все чаще и задерживаться подольше. Одно из самых громких возвращений из мертвых на экране было у Пола Уокера. Звезда серии боевиков "Форсаж" разбился в ДТП в 2013 году, а в 2015-м сыграл одну из главных ролей в "Форсаже-7". Для неснятых сцен привлекли братьев актера — Коди и Калеба, а для цифровых спецэффектов — студию WETA, ответственную за Голлума во "Властелине колец" и обезьяну Цезаря из серии "Планета обезьян". В результате компьютерный Уокер выглядел весьма убедительно.

Пол Уокер. Сцена прощания с героем воссоздана на компьютере

Так же из могилы на экраны вернули Кэрри Фишер, сыгравшую Лею Органу в восьмом эпизоде "Звездных войн" и Питера Кушинга в роли генерала Таркина в ленте "Изгой-один".

"Изгой-один". За движения Таркина отвечал актер Гай Генри, а внешность Кушинга сделали цифрой

Духи и шоколад: звезды в рекламе

Успех по возвращению ушедших в мир иной актеров на экран вышел и за рамки кинематографа: все чаще почившие звезды кино стали работать в рекламе. Так, одна британская компания "воскресила" звезду "Завтрака у Тиффани" Одри Хепберн, умершую еще в 1993 году, и задействовала ее в рекламном ролике о популярном шоколаде.

Хепберн. Звезда "Завтрака у Тиффани" рекламирует шоколад

Примечательно, что при жизни актриса в рекламе никогда не снималась. А вот после смерти стала ее завсегдатаем. Похожая ситуация произошла и с Брюсом Ли: популяризатор боевых искусств, актер и философ, после смерти стал рекламировать... виски! А вот в рекламе духов со вполне живой Шарлиз Терон появилась целая плеяда умерших звезд — Марлен Дитрих, Грейс Келли и даже Мэрилин Монро. При этом у умершей Монро уже был опыт в рекламе: ранее она на пару с Джонном Ленноном из The Beatles рекламировала автомобили. Но тогда рекламные ролики были сделаны из архивных кадров знаменитостей без применения компьютерной графики. Более того: существует компания под названием GreenLight, которая выдает лицензии на использование образов покойных знаменитостей, чтобы их наследники могли получать деньги.