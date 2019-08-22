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Sziget 2019: группа Foo Fighters закрыла фестиваль масштабным шоу

Фан Foo Fighters в инвалидной коляске разбил гитару фронтмена Dave Grohl

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
Foo Fighters на Sziget 2019
Foo Fighters на Sziget 2019
Фото: пресс-служба

Масштабный музыкальный фестиваль Sziget 2019 закончился в прошлый вторник мощным шоу легендарных Foo Fighters. Многотысячная публика утонула в эйфории, а один из счастливчиков разбил гитару рядом со знаменитым фронтменом Dave Grohl!

Смотрите видео о масштабном музыкальном фестивале Украины Atlas Weekend:

Фан Foo Fighters, который краудсерфил в инвалидной коляске, был замечен группой среди сотни тысяч сигетцев во время исполнения хита Everlong. Между припевами Dave Grohl прокричал через море людей, что парень – звезда шоу.

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Парень по имени Gal из Израиля был приглашен на сцену с Foo Fighters завершить сет характерным роковым финалом с разбиванием гитары.

Foo Fighters на Sziget 2019
Фото: пресс-служба
Foo Fighters на Sziget 2019
Фото: пресс-служба
Foo Fighters на Sziget 2019
Фото: пресс-служба
Foo Fighters на Sziget 2019
Фото: пресс-служба
Foo Fighters на Sziget 2019
Фото: пресс-служба
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В течение недельного фестиваля на Острове Свободы объединилось 530 000 меломанов со всего мира от Новой Зеландии до Бразилии, чтобы пережить вместе музыку, театр, цирк, комедии, мастер-классы перформеров и выступления спикеров из 62 разных стран.

На Sziget 2019 выступили топовые артисты, среди которых Ed Sheeran, The 1975, Martin Garrix, Richard Ashcroft, 6LACK, Macklemore, James Blake, The National, Mura Masa, Post Malone, Years & Years, Jungle, Florence & The Machine, Catfish & The Bottlemen и Foo Fighters.

Напомним, "Сегодня" в рамках спецпроекта "Наши на Sziget" пообщались с профессиональным фотографом Евгенией Люлько, которая уже несколько лет подряд отмечает там свой день рождения. 

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