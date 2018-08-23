Такие разные и такие глубокие: ТОП-5 украинских фильмов ко Дню Независимости Украины

24 августа мы отмечаем День Независимости Украины

Фильм "Киборги"

24 августа мы отмечаем День Независимости Украины. Мы уже писали о том, куда пойти и как провести этот день. Для тех, кто хочет остаться дома и отметить 27-ю годовщину Независимости со своей семьей – предлагаем украинские фильмы, которые не оставят равнодушными никого.

"Поводырь" 2013

Одна из самых обсуждаемых премьер прошлого года. Лента рассказывает об Украине 30-х годов и американском инженере Майкле Шемроке, который вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм со всеми отсюда вытекающими последствиями. Любовный треугольник, джаз, убийства и интриги. При трагических обстоятельствах мальчик теряется, попадает в руки слепому кобзарю (Станислав Боклан) и от безысходности становится поводырем.

"Тени незабытых предков" 2013

Триллер Любомира Левицкого. Фильм основан на древних украинских легендах, а все съемки проходят в украинских Карпатах. Кстати, оператором стал американец Марк Эберли, известный своими работами в фильмах "Сумерки", "Небесный форсаж", "Гордый американец" и другие.

По сюжету, двадцатилетний юноша Ваня (его сыграл внук Богдана Ступки Дмитрий) живет обычной студенческой жизнью, страдая от неразделенной любви. Но однажды он становится причиной исчезновения згарты – гуцульского украшения религиозного назначения, которое было найдено в Карпатах и передано университету, как ценный экспонат.

"Червоный" 2017

Экранизация ондойменного романа Андрея Кокотюхи. Писатель стал также сценаристом ленты.

В августе 2017-го лента приняла участие в отборе на выдвижение фильма от Украины на юбилейную 90-ю кинопремию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Моя бабушка Фанни Каплан" 2016

Это картина о влюбленной женщине Фанни Каплан, которую в 1918 году обвинили в покушении на Ленина. Каплан – один из самых известных мифов советской пропаганды. Однако в фильме эта история приобретает совершенно иную окраску.

До 1993 года дело Каплан сохранялась под грифом "Совершенно секретно". После его обнародования оказалось, что из дела вырваны десять страниц. Больше всего Каплан известна покушением на Ленина в 1918 году. Была ли она в этом виновата? Фильм не дает прямых ответов на этот вопрос. Он явялется размышлениями, предположениями, где образ и жизни Каплан становится не только центром фильма, но и определенной метафорой, воплощением трагических, абсурдных и уродливых реалий октябрьского переворота. Украинский драматично исторический фильм режиссера Елены Демьяненко был включен в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

"Киборги" 2017

Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту, во время вооружённого конфликта в Донбассе. Фильм снят по оригинальному сценарию Натальи Ворожбит. По сюжету, доброволец с позывным "Мажор" (играет Макар Тихомиров), музыкант и сын влиятельных родителей, тайком убежал на войну. Он пытается понять свою роль на этой войне, самую войну, и что будет после нее. Вместе с ним ещё шестеро военных, чьими прототипами являются реальные защитники аэропорта.