Такие разные истории: ТОП фильмов про мам

Для тех, кто хочет побыть с мамой дома – наша подборка фильмов

Кадр из фильма "Потому что я так хочу"

В этом году в Украине 13 мая отмечается День матери. Мужчины поздравили своих дорогих и любимых мам, пригласили семью куда-то прогуляться. А для тех, кто остался дома и хочет посмотреть теплые фильмы про мам – мы сделали чудесную подборку.

"Мачеха"

Кадр из фильма

Глубокий фильм, в котором главные роли исполнили Сьюзен Сарандон и Джулия Робертс. Две женщины борются за любовь детей: одна женщина, родная мама, умирает от рака, а вторая, мачеха, вынуждена доказать себе и другим, что чужих детей не бывает.

"Мамма MIA!"

Фото: newsweek.pl

Шальной, веселый и положительный мюзикл. В молодости мама Софи развлекалась и брала от жизни все. Но когда она поняла, что беременна, то переехала в спокойное местечко, чтобы вырастить дочь. Когда наступило время замужества, то Софи захотела, чтобы к алтарю ее повел родной отец.

"Потому что я так хочу"

Кадр из фильма

Прекрасная комедия про маму и ее троих дочерей. Две дочки Эйлин вышли замуж. А третья дочка никак не найдет жениха. Мама решила ей помочь и дала объявление в газету знакомств. Но ее план вышел из-под контроля и вместо одного жеиха, у дочери появилось две настоящих любви.

"Я не знаю, как она это делает"

Фото: tn.com.ar

Это комедия про маму двоих детей, у которой вечный дефицит времени. Главную роль в фильме сыграла Сара Джессика Паркер, которая в реальной жизни воспитывает троих детишек. В фильме мамаша успевает все: и по дому, и в карьере преуспевает, и не забывает о том, как сильно любит мужа.

"Простые сложности"

Кадр из фильма

Комедийная мелодрама с целым "букетом" звезд: Мерил Стрип, Алек Болдуин, Стив Мартин. У мамы троих детей есть свой огромный дом, кондитерская и испорченные нервы после семейной жизни с бывшим мужем. Только недавно они стали нормально общаться и вдруг их, как магнитом потянуло друг к другу... в постель.

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