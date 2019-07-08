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Таксист, взломщики и аллигаторы: что посмотреть в кино на этой неделе 8-14 июля

В кинотеатрах можно посмотреть шесть новых фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21
Кадр из фильма "Приключения Реми"
Кадр из фильма "Приключения Реми"
Фото: YouTube

С 11 июля в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть шесть новых премьер: французскую приключенческую ленту, боевике, криминальную драму, триллер,  семейный приключенческий фильм. Если в не знаете, что посмотреть в кино, то предлагаем подборку – список фильмов, которые покажут в кино на этой неделе.

"Приключения Реми"

Это экранизация повести Гектора Мало "Без семьи". Действие происходит во Франции в XIX веке. Главный герой – 10-летний сирота Реми. Мальчик знакомится со старым бродячим артистом и отправляется с ним в восхитительные приключения по стране. Вместе с песиком и обезьянкой Реми развлекает публику фокусами и песнями. Последнее получается у мальчишки лучше всего, его голос просто завораживает. Но долго так продолжаться не может: Реми оказывается в опасности, поскольку некто не хочет, чтобы тайна рождения ребенка открылась.

"Водитель для копа/Али, рули"

Стью работает водителем такси Uber и однажды к нему садится необычный пассажир. Коп Вик – на задании, он преследует жестокого убийцу. Стью оказывается впутанным в погоню и опасные для жизни приключения. Выходя утром на работу, Стью и представить не мог, чем закончится этот день. К тому же, Стью надо сохранить свой 5-звездочный водительский рейтинг.

"Искусство обмана"

История об Иване, который в определенных кругах считается специалистом высокого класса в области антиквариата. Вот только деятельность Ивана незаконная, он ворует предметы искусства из элитных особняков Лос-Анджелеса. Несмотря на то, что "бизнес"  очень успешный, мужчина хочет все бросить и начать новую жизнь. Вскоре Иван знакомится с Элизой – актрисой, у которой оказывается куча долгов. Эти двое объединяются, чтобы провернуть последнюю сделку и выйти из игры.

"План побега 3"

Продолжение фильма о Рее Бреслине – взломщике тюрем. В этот раз ему и команде профессионалов предстоит отыскать выкраденную дочь бизнесмена из Гонконга. Отец девушки – друг Бреслина и ему во что бы то ни стало надо вытащить заключенную из самой секретной тюрьмы США – "Дьявольской станции". Нити расследования приводят Бреслина к сыну его старого врага, который именно так решил отомстить ему за старые обиды. 

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"Хищники/Капкан"

Ужасный ураган несется на Флориду и накрывает штат. Население в срочном порядке эвакуируют. Игнорируя предостережения спасателей Хейли Келлер вынуждена отправится в эпицентр стихии, ведь где-там ее отец. Несмотря на то, что уровень воды достигает критической отметки, Хейли считает себя обязанной спасти родного человека. Вскоре она оказывается в капкане затопленного дома. Но девушка и представить себе не могла, что теперь бороться предстоит не со стихией, а гигантскими аллигаторами, которые выбрались на свободу и плавают в водах в поиске пропитания.

"Зоопарк"

Джордж Холл открывает в столице Северной Ирландии – Белфасте зоопарк. Это не то место, где животных содержат в нечеловеческих условиях. Тут о них искренне заботятся. В зоопарке живут жирафы, львы, гиены, медведи и слоны. Любимчик семьи Холл – слоненок Бастер. Особенно привязан к слону мальчик Томми. Но миру угрожает опасность, началась Вторая мировая война и отец семейства уезжает воевать. Защитить зоопарк больше некому, отдают приказ об уничтожении всех животных. Что было сделано...Но Томми удается спасти Бастера, теперь задача – сохранить другу жизнь.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 4 июля киноманы могут посмотреть пять новых премьер: фантастическую ленту, драму, британский криминальный триллер, французскую комедию и детский анимационный фильм.

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Источник: Сегодня
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