Танцы, продажа смеха и обьятьях лжи: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы могут насладиться новыми фильмами

"Давай, танцуй!" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 21 марта можно будет посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм.

"Давай, танцуй!"

Фильм расскажет о дерзком молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Кроме славы и признания ему нужны деньги для брата, попавшего в беду. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. А самым большим испытанием станет любовь, которую он встречает на танцполе.

"Добро пожаловать в Акапулько"

По сюжету, у разработчика видеоигр Мэтта Буса проблемы на работе и карьера идет на спад. Спасти ситуацию может выигрыш в конкурсе видеоигр, который проходит в Нью-Мексико. В аэропорту мужчина встречает приятеля и выпивает "за встречу". Очнувшись, Мэтт понимает, что действительно находится в Мексике, но только в Акапулько. Все бы ничего, но Бусс оказывается под прицелом бандитов, киллера и полиции.

"В объятиях лжи"

У девушки Френсис недавно умерла мама и девушка замыкается в себе. Она переезжает на Манхэттен и случайно встречает Грету, вдову средних лет. Знакомство перерастает в дружбу, одинокая Грета по-матерински заботится о девушке. Но совсем скоро Френсис понимает, что действия Греты отнюдь не бескорыстны и она оказалась в цепких объятиях лжи.

"Тим Талер, или проданный смех"

Действие фильма происходит в 20-е годы ХХ ст. Тим Талер живет с отцом на маленькой улочке в небольшом немецком городке. Как и большинство жителей, они еле сводили концы с концами, но мальчик был по-настоящему счастлив. У Тима есть одна особенность – он красиво и заразительно смеется. Однажды на скачках мальчишке поступает предложение от незнакомца – продать свой смех за способность выигрывать все споры.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 14 марта выходит несколько новых кинопремьер: французско-немецкий семейный фильм, фантастический фильм, фильм ужасов, убойные комедии, а также анимационный фильм "Норм и Несокрушимые: ключи от Королевства".

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