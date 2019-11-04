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TAYANNA представила новую песню "До мами"

Режиссером-постановщиком перформанса выступил Руслан Махов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
TAYANNA
TAYANNA
Фото: пресс-служба

Вчера, 3 ноября, в рамках проекта "Танці з зірками 2019" состоялась эксклюзивная премьера нового сингла TAYANNA "До мами". В прямом эфире певица представила музыкально-хореографический перформанс, режиссером-постановщиком которого выступил Руслан Махов.

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Номер словно воспроизводит идеальный кадр из красивого и драматического кино во времена 60-х. Лаконичные силуэты нежных оттенков, романтика и нарочитая инфантильность стала отправной точкой для создания нового имиджа исполнительницы.

TAYANNA
TAYANNA
Фото: пресс-служба

"Песня "До мами" – история любви, где чувствами хрупкой женщины пользуется человек, чтобы полечить свою мучительную рану прошлых отношений. Это подавляет главную героиню. Человек, который становится "подорожником" для ее души – мама. Ведь в разных жизненных ситуациях никто не подберет лучших слов, чем она. Мы возвращаемся к маме, когда нам нужен совет, когда нам хорошо или плохо, весело или одиноко", – прокомментировала TAYANNA.

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Композиция станет лид-синглом будущего EP, релиз которого запланирован на зиму этого года. Автором слов и музыки песни "До мами" выступила сама певица, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала о полученных травмах во время репетиций развлекательного шоу "Танців з зірками".

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