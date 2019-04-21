Тайная помолвка, кровные родственники и письма: история любви королевы Елизаветы II принца Филиппа

Сегодня, 21 апреля, британская королева празднует свой день рождения

Королева Елизавета II и принц Филипп Фото: Getty Images

Елизавета II. Смешные моменты

Сегодня, 21 апреля, свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II, которая любит удивлять своими красочными нарядами. Ей исполняется 93 года. Со своим супругом королева в браке целых 72 года! По такому случаю Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые интересные факты об истории любви королевы Елизаветы и принца Филиппа, дети которых подарили им прекрасных внуков.

Королева Елизавета II и принц Филипп в молодости Фото: Getty Images

1. Прежде всего, стоит знать, что познакомились Елизавета (а тогда Лилибет) и Филипп еще 29 ноября 1934 года на свадьбе принцессы Марины Греческой и Датской и принца Георга. Потом несколько раз виделись на официальных приемах и мероприятиях до судьбоносной встречи в июле 1939 года в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где тогда учился Филипп. Да-да, будущий супруг королевы – был моряком! И юная 13-летняя принцесса влюбилась в 18-летнего простого бедного парня, несмотря на благородное происхождение. Между подростками завязалась переписка.

2. Не стоит забывать, что Елизавета II и принц Филипп являются четвероюродными братом и сестрой.

3. Уже в 1943 году близкие стали замечать, что между 17-летней принцессой и Филиппом завязался роман. Однако, монаршая семья имела несколько другие планы: на примете были более удачные партии для дочери.

4. Принцесса Елизавета и Филипп были помолвлены тайком. Летом 1946 года Филипп попросил у короля руки наследницы престола. Георг VI дал свое согласие неохотно и при условии, что никаких официальных заявлений о помолвке не будет до достижения принцессой 21-летия. Официальное объявление было сделано только 9 июля 1947 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день свадьбы Фото: Getty Images

5. Перед браком с принцессой, Филипп в 1947 году отказался от своих греческих и датских титулов, взял британскую фамилию матери – Маунтбаттен – и перешел из греческого православия в англиканство. Георг VI же накануне бракосочетания присвоил Филиппу титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

6. Поговаривают, что утром в день свадьбы Елизаветы и Филиппа случилось неприятное происшествие: тиара принцессы, изготовленная в 1919 году для Марии Текской из бриллиантов, которые принадлежали еще королеве Виктории, внезапно треснула. Впрочем, это не стало дурной приметой, а королева-мать успокоила дочь, заверив, что ее успеют починить в срок. Так все и было.

7. На тот момент еще принцесса Елизавета и принц Филипп поженились в 11:30 по Гринвичу 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Их церемония была записана и транслировалась на радио BBC для 200 миллионов человек по всему миру.

8. Через год после бракосочетания у влюбленных родился первенец – принц Чарльз. Всего у них четверо детей.

9. Второго сына Елизавета II назвала Эндрю в честь отца Филиппа – принца Андрея.

Королева Елизавета и принц Филипп и дети Фото: Getty Images

10. До женитьбы на Елизавете принц Филипп был заядлым курильщиком. Однако, он бросил курить ровно за день до королевской свадьбы и больше никогда не возвращался к этой привычке.

11. В качестве свадебного подарка принц Филипп преподнес своей невесте Елизавете ювелирный браслет. Для его создания он использовал камни из диадемы своей матери. Впрочем, на момент свадьбы на его банковском счету было всего 12 пенсов.

12. При восхождении Елизаветы II на престол Филипп был первым, кто принес ей присягу со словами: – Я, Филипп, герцог Эдинбургский, стану Вашим вассалом в болезни и здравии, буду служить Вам верой и правдой, с почетом и уважением, до самой смерти. Да поможет мне Бог.

Королева Елизавета II и принц Филипп в наши дни Фото: Getty Images

Напомним, королева Елизавета II и ее внучка принцесса Евгения посетили службу в виндзорской часовне Святого Георгия. Для праздничного торжества члены королевской семьи нарядились в яркие платья.

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