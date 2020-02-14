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Телеканал "Украина" и группа "Антитела" запустили всеукраинский конкурс

Цель проекта – найти новые музыкальные таланты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
"Антитела"
"Антитела"
Фото: пресс-служба

Популярная группа "Антитела", которая выпустила необычный ремейк песни, совместно с телеканалом "Украина" запускают масштабный конкурс #Helloукраїнашукаєталанти. Победители получат возможность выступить на стадионных концертах группы в рамках тура HELLO 2020 городами Украины.

Ремейком песни "Птица" группа "Антитела" почтила память Даниила Дидика, смотрите подробности:

Группа "Антитела" при поддержке телеканала "Украина" запустила большой конкурс, цель которого найти новые музыкальные таланты и продемонстрировать огромный творческий потенциал нашей страны. Условия просты – до 31 марта 2020 года музыкальные группы, дуэты в составе своего музыкального коллектива должны записать авторскую песню на видео и выложить в Instagram, отметив страницы группы "Антитела" и канала "Украина", а также поставив хештег #Helloукраїнашукаєталанти.

Группа "Антитела"
Группа "Антитела"
Фото: instagram.com/tarastopolia

В начале апреля жюри, в состав которого войдут участники группы "Антитела" и представители телеканала "Украина", выберет ТОП-10 финалистов. В течение следующей недели победителей выберут подписчики путем голосования на официальной странице канала "Украина" в Instagram.

"Открывать новые имена сложно, но очень важно и интересно. Мы поддерживаем инициативу группы "Антитела" и предоставляем уникальную возможность талантливым людям показать свое творчество широкой аудитории. Пусть звезд становится больше, места хватит всем!" – призвал директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Фронтмен известной поп-рок группы Тарас Тополя признается – за 12 лет существования группы "Антитела" смогли собственными силами проложить себе дорогу к стадионным турам, тем не менее, участники группы знают, настолько сильно важна поддержка на музыкальном поприще. Поэтому артисты готовы поддерживать начинающих исполнителей и вместе развивать украинскую песню.

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"Мы прошли путь от маленьких пабов к стадионам. И знаем, как это важно, когда тебе в начале творческого пути предоставляют большую сцену, поддержку, шанс громко заявить о себе. И понимаем, насколько важно сегодня развивать украинскую музыку в нашей стране. Именно поэтому мы решили совместить наш стадионный тур с воплощением мечты молодых музыкантов. Чья-то обязательно станет реальностью!" – поделился лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Первое выступление победителя состоится 16 мая на стадионном концерте группы "Антитела" в Днепре.

Напомним, ранее "Антитела" отыграли два грандиозных концерта в Киеве.

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