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Телеканал "Украина" начал прослушивания звезд для участия в шоу "Маска"

Сегодня, 14:40

Формат нового шоу предусматривает абсолютную секретность

Новое грандиозное шоу "Маска", которое готовит канал "Украина", станет ярчайшим событием на украинском телевидении. Участникам проекта предстоит соблюдать небывалые правила секретности, ведь кто скрывается под маской – главная интрига шоу.

Украинское шоу "Маска" на канале "Украина" поразит своими масштабами. Проект будет состоять из 12 эпизодов, это наибольшее количество выпусков среди всех тридцати стран, где адаптируют популярный формат The Masked Singer. Количество участников создатели шоу пока не раскрывают, но известно, что процесс голосовых проб уже прошли несколько десятков звезд.

Костюм участника в шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Костюм участника в шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба

"Маска" – это звездное музыкальное праймовое детектив-шоу. Формат предусматривает невероятную секретность не только во время эфиров, не только на сцене, но и в подготовительный и съемочный периоды. Например, голосовые пробы мы проводим в трех разных студиях, чтобы потенциальные участники никоим образом не пересекались. У нас очень строгие требования конфиденциальности. Даже в съемочной группе проекта только единицы будут знать, кто скрывается под масками", – рассказывает директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Согласно правилам проекта, на съемочную площадку участники сами не приезжают – их привозят водители, которые при этом выбирают неочевидные маршруты, чтобы избежать любых догадок по поводу участия звезды в шоу. На пути к съемочному павильону конкурсант должен быть одет так, чтобы его личность узнать было невозможно. В этом помогают головные уборы, очки, перчатки, капюшоны, бесформенная одежда.

Шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба

Участника на площадке сопровождает специальная охрана – бодигарды. Их задача – по-максимуму изолировать "маски" друг от друга и от остальных людей, присутствующих на съемках. Все участники съемочного процесса – от операторов до зрителей в павильоне – подписывают соглашение о неразглашении. А мобильные телефоны на время съемки сдаются в камеру хранения.

Напомним, участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Узнайте также, кто из мировых звезд принимал участие в популярном шоу "Маска".

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